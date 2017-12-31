烏克蘭虛擬貨幣專家遭擄 付比特幣當贖金

2017-12-31

〔編譯魏國金／綜合報導〕6名蒙面持槍男子26日在烏克蘭首都基輔，強行擄走加密貨幣交易所「Exmo Finance」的經理兼區塊鏈專家勒納（Pavel Lerner），在交付超過100萬美元（台幣3000萬元）的比特幣後，肉票於28日獲釋。這起烏克蘭首宗以比特幣作為贖金的綁票案顯示，儘管部分國家近來打壓比特幣，但加密貨幣仍是極為熱門的交易商品。

贖金價值約3千萬元

根據烏克蘭媒體報導，勒納是在基輔奧布隆區的辦公室附近遭6名穿深色衣服的持槍蒙面男子強壓進一部黑色贓車內。基輔警方表示，已對該案展開刑事調查。烏克蘭內政部顧問格拉先科指出：「綁匪為勒索比特幣才綁架勒納。我們掌握的消息顯示他付了超過100萬美元價值的比特幣。他獲釋時非常驚恐，他沒被滅口算是非常幸運。」

交易所強調個資安全

在英國註冊的Exmo堅稱，所有顧客資料都安全，勒納的工作並不涉及「接觸或保管任何用戶的個資」。Exmo宣稱，其活躍用戶近9.5萬人，儘管稱不上是全球最大的加密貨幣交易所，不過根據金融時報報導，它每日交易量達數億美元。據了解，勒納是在給予綁架者如何取得比特幣並逃亡的資訊後獲釋。

Exmo強調，該平台的運作維持正常，並表示，「勒納此刻安全無虞，歹徒沒有對他施暴，然而他現在處在極大壓力中，因此未來數天他無法提供任何正式看法。我們想強調，勒納的綁架已因謠言而過度膨脹，恐阻礙官方調查」。另外，該公司28日指稱，遭到「阻斷服務」（denial-of-service）攻擊。