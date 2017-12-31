防性騷搶劫 德國柏林跨年設「女性安全區」

2017-12-31

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕因2年前科隆跨年夜多名女性被性侵或搶劫的陰影仍在，德國首都柏林今年跨年晚會首度為遭受攻擊或感覺受威脅的女性，設置專屬的「女性安全區」，由紅十字會人員與專業心理醫生駐守，在現場提供婦女協助與諮商，期盼讓女性能安心迎接新年。

柏林今年的跨年狂歡晚會照例在布蘭登堡門前舉行，估計將有數十萬人湧進現場，德國警方已設置門檻安檢，將嚴格檢查攜帶物品外，更明定禁止攜帶大型背包與酒精飲料入場。紅十字會則配合在艾伯特大街的「女性安全區」設站，支援被攻擊或被騷擾的女性。警方建議所有女性在感到受威脅時必須立刻求助，當日將有1600名警員及500名私人保全巡邏。

然而，柏林警察工會主席溫特抨擊此舉不當，認為設置女性安全區，形同告訴女性「在安全區外就無法免於攻擊」。

跨年夜集體性侵陰影仍在

在前年跟去年的跨年晚會中，德國多個城市都發生集體性侵與性騷事件，當中以科隆的規模最大，也引發輿論最多的指責。這類型案件規模前所未見，加上受害者與媒體多將矛頭指向來自伊斯蘭國家的難民申請庇護者，引發德國民眾對總理梅克爾大開難民收容之門的憂慮，更助長德國極端右翼政黨的興起。

科隆跨年夜有多達1000名北非及阿拉伯裔男子群聚在中央火車站廣場，有組織地分組包抄女性施行騷擾與搶劫。在去年1月警方報案紀錄中，光是科隆就有超過800件案件，其中500多件涉性侵。至去年中有120名嫌犯身分確認，其中大部分來自北非和阿富汗，有超過半數是在2015年進入德國的「難民」。類似犯行也出現在漢堡、斯圖加特、杜塞道夫等大城市的跨年晚會中。德國警方事後公布有高達12個邦發生此類事件。科隆所在的北萊因—西發利亞邦自2015年起已接收25萬難民，今年將部署5700名警力做跨年維安。