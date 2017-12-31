美軍接受變性人入伍申請

2017-12-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著美國聯邦政府放棄上訴，美國國防部二十九日表示，將遵守聯邦法院日前判決，於二○一八年元旦起接受跨性別人士申請入伍。不過，聯邦政府已表示，將等候五角大廈針對此議題的報告出爐，期間將繼續捍衛總統川普的法律權利。

川普今年七月以聯邦政府無法負擔「龐大醫療開支和混亂情況」為由，宣布禁止跨性別人士進入軍隊服務，但立即遭到馬里蘭州巴爾的摩市、華盛頓特區、西雅圖和加州河濱市四地的聯邦下級法院，以命令有違憲之虞，頒令阻止實行，並要求國防部於明年元旦起接納跨性別人士入伍。

聯邦政府隨後要求暫緩執行此命令，但本月遭到華盛頓州和維吉尼亞州的聯邦上訴法庭駁回，司法部匿名官員對此表示，聯邦政府暫時不再上訴。因此，五角大廈發表聲明指出，國防部將依據法院命令，於明年一月一日起接受跨性別者入伍申請。國防部也在本月八日公布新招募方針，列明醫療和生活要求等事項，要求跨性別申請者須符合條件。

不過，該名官員也強調，五角大廈已在九月成立專門小組，研擬如何執行禁止跨性別者從軍的總統命令，而該報告最晚將在明年二月廿一日送交川普。因此，與其針對這段「過渡期」內的法令上訴，聯邦政府決定等候報告出爐，並持續捍衛總統在下級法院的法律權利。

為目前軍中跨性別人士發聲、辯護的美國同志和跨性別族群聲援團體「GLAD」表示，他們原先認為政府將上訴至保守派為主的最高法院，不再上訴無疑是「好消息」。他們也希望，政府已經意識到，相關禁令並不正義，且將對軍隊和國家帶來不良影響。