告密APP送優惠 中國民眾不捧場

2017-12-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國浙江省去年推出「平安浙江」手機應用程式（ＡＰＰ），以高級咖啡館、計程車和音樂串流等服務的折扣優惠為誘因，鼓勵民眾發布訊息和照片，主動通報交通違規、打架鬥毆、非法出版品、公共安全議題等生活大小事。不過，「平安浙江」的流通情況迄今仍不盡理想，民眾對該款科技平台心生警戒，也有人擔心當局循線報復。有些人則認為，此事類似毛澤東時代的監視手段，都是先蒐集掌握個人的詳盡資訊，再鼓動他們互相監視告密。

華爾街日報報導，儘管相較於西方社會，中國民眾對數位隱私的重視程度不高，但浙江人的行動表明，民眾願意屈從於當局數位監控的程度有限，很多人並不打算主動提供資訊給政府。有民眾抨擊平安浙江是款「垃圾軟體」，指出「沒人敢在提供個人資訊的情況下進行舉報」，只有雞毛蒜皮的小事能見容於該平台。

浙江省湖州市一名居民表示：「我發了訊息，然後他們警告我是在自找麻煩」。就連該款ＡＰＰ的活躍使用者也坦言，更傾向透過電話、簡訊、即時通訊軟體直接向相關人員反映問題。

表面上，該款ＡＰＰ是自願下載，但在浙江當局以該款ＡＰＰ使用率來評價地方政府表現後，有些官員就開始強迫屬下與人民下載，引發諸多怨言。

平安浙江ＡＰＰ由杭州天闕科技有限公司開發，該公司主打「網格化管理」軟體，提供黨委政府、公安警務、社會群眾「相互獨立又相互聯繫」的服務平台。該款ＡＰＰ堪稱中國共產黨以大數據分析和數位監控等科技，落實集權統治的新型監控手段，類似的ＡＰＰ並已在江蘇省、廈門市、北京市朝陽區等地推行。

此前，中國政府持續建設全球最大的監視網路，並在監視器後端應用人工智慧監控分析；當局也在新疆設置數位檢查哨，掃描民眾的臉部和身分證，並應用臉部、虹膜識別技術分析，擴大數位監控。