川普度假受訪 幕僚竟不知

2017-12-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普前往號稱「冬季白宮」的佛羅里達州海湖莊園私人俱樂部度假已經一週，每天過著與兩大最愛小白球與推特相伴的優閒生活，興致一來還在沒幕僚或助理的陪伴下，接受被他臭罵專報「假新聞」的紐約時報專訪。

川普二十二日離開白宮來到佛州過寒假，除了耶誕夜彌撒與造訪當地一處消防隊，幾乎就沒離開過海湖莊園。川普佛州度假時最重要的活動莫過於打小白球，一週來只有耶誕節當天沒上球場。每天一早九點剛過，總統車隊便出發前往距離海湖莊園約十分鐘車程的西棕櫚灘川普國際高球俱樂部，沿途偶爾會遇上守候路旁的支持粉絲或抗議人士；到了球場上，川普與次子艾瑞克或共和黨國會議員結伴打球，此外也曾與若干職業選手較量球技。

白宮不願讓媒體看到川普在球場上的英姿，但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）還是想辦法拍到川普的打球畫面：川普二十九日招待約六十名海岸防衛隊員打小白球，身穿白衣黑褲白鞋、頭戴寫有ＵＳＡ字樣紅帽；他以高球車代步，還被聽到疑似意有所指地說，若他明明打出博蒂，可別說他打了三柏忌。

川普即便放假也持續發推文，時間點通常是打球前的一大早與傍晚。川普過去一週來發了近四十條推文，主題包羅萬象，從北韓、聯邦調查局、經濟、伊斯蘭國到伊朗反政府抗議都有，二十九日則恨鐵不成鋼似地罵虧損連連的美國郵政又呆又窮，為啥不跟電子商務巨擘亞馬遜多收一點運費。亞馬遜創辦人貝佐斯，正是被川普譏為專報假新聞的華盛頓郵報的老闆。

川普這段期間最令人驚訝的行為，莫過於二十八日午後即興接受紐時專訪。新聞媒體Newsmax創辦人魯迪安排紐時記者施密特入園並與川普見面，川普竟與施密特大聊三十分鐘，期間完全沒有任何助理在場，白宮通訊室主任希克斯是半途透過手機監聽訪問內容，但部分白宮官員直到紐時當天傍晚在網路上貼出專訪內容後，還不曉得川普曾經受訪。

針對糾纏多時的通俄門指控，川普受訪時連說十六次他的競選團隊並未與俄羅斯串謀。此外，川普也大談自己的高球球技，秀出牌匾證明他曾多次榮膺該高球俱樂部冠軍；當記者詢問他現在開球能打多遠時，七十一歲的川普難得坦承：「逐年變短。」川普預定在海湖莊園辦完除夕趴後於下週返回華府。