伊朗爆反政府大遊行 川普喊燒

2017-12-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕肇因於經濟困境與物價飛漲，伊朗爆發近十年來規模最大的反政府示威，但也遭到政府以非法集會為由強力鎮壓。示威三十日進入第三天，街頭上則出現由強硬派動員的支持政府人士遊行反制。美國總統川普要求德黑蘭當局尊重抗議人士的權利，並稱此反政府抗議證明伊朗人受夠其貪腐政權，但反遭伊朗批評此言不老實與見縫插針。

這波號稱伊朗自二○○九年肇因於總統大選舞弊疑雲的「綠色革命」以來、規模最大的反政府抗議，二十八日始於東北部城市馬什哈德，隔天便蔓延全國各地，除了首都德黑蘭，克爾曼沙赫、拉阿克、加茲溫、霍拉馬巴德、卡拉季、薩卜澤瓦爾、拉什特、哈馬丹與聖城庫姆等城市，都有將高物價怪罪於政府無能、群眾上街怒嗆總統羅哈尼與精神領袖哈米尼的抗議潮。

大學生抗議政府無能

但到了三十日，大批支持政府民眾現身德黑蘭、馬什哈德等城市街頭，光德黑蘭就有近兩千人出面力挺當局政策；反政府學生連續第三天在德黑蘭大學抗議，但人數不及挺政府派。

稍早，社交媒體上的影片顯示，反政府抗議人士除了高喊「羅哈尼去死」、「獨裁者去死」與「釋放政治犯」，還力挺早在一九七九年革命中被推翻的伊朗王朝，以及罕見地把怒氣發洩到精神領袖哈米尼身上。警方以強力水柱驅散抗議人士，光是馬什哈德就有五十二名抗議人士被捕。

美國白宮譴責德黑蘭當局逮捕抗議人士，指稱「全世界都在看」；川普則於二十八日晚間發推文說，受夠羅哈尼政權貪腐與資助海外恐怖主義的伊朗人舉行和平示威，伊朗政府應該尊重人民表達意見的權利。但伊朗外交部發言人卡薩米回嗆，指稱川普與美國官員的機會主義發言看在伊朗人眼中毫無價值，他還翻老帳批評川普利用旅遊禁令阻止伊朗人入境美國與亂抓美國境內伊朗人，所以才會覺得支持反政府抗議人士有機可乘。