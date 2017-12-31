美暗示軍演延期 北韓照嗆強化核武

2017-12-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長馬提斯二十九日在年終記者會上表示，美國仍以外交為解決北韓核問題的首要手段，他同時暗示可能延後明年二月美國與南韓兩國的年度例行軍事演習。

馬提斯在五角大廈的記者會上說，軍事是解決北韓核問題的選項，但是國際的外交努力依然是首要途徑，並且說一月將在加拿大溫哥華就北韓問題召開多國部長級會議即顯示目前仍以外交為主。

至於是否延後明年二月美韓年度例行軍演，馬提斯沒有明確回答這個問題。他說調整軍演時間取決於美韓兩國，華府與首爾政府會宣布消息，目前他不預期出於外交顧慮而改變軍演日期。不過，他也暗示因為其他考量調整時間的可能性。馬提斯說，調整軍演時間是常有之事，政治考量或當地的節日等都可能會是延後的理由。他強調，改變時間不應被視為暫停軍演。

南韓政府日前提議，明年二月平昌冬季奧運會與帕運期間暫停韓美年度軍事演習，延到冬季奧運結束後再舉行。美韓年度「鷂鷹」（Foal Eagle）軍演通常在二月舉行。

另一方面，北韓中央通訊社（KCNA）三十日細數北韓今年成功試射「火星-15」洲際飛彈等成就，稱北韓已居「世界級核武強權」之新「地位」，有能力直搗「美國的心臟」；未來會繼續強化核武實力，「不要期望政策會有任何改變」，「只要美國和其附庸勢力繼續構成核威脅，（北韓）會持續強化以核武為重心的自衛和先發制人打擊實力」。