偷運石油給北韓 中俄都一樣

2017-12-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國經濟制裁北韓，中國和俄羅斯卻扯後腿？繼中國船隻被美國發現運輸石油給北韓後，路透廿九日引述歐洲消息來源揭露，俄國油輪近幾個月也持續暗中提供石油給北韓，導致聯合國安全理事會制裁北韓「破功」。俄方政府和被控船東均否認相關行為，但美國國務院再次鄭重呼籲，俄國及其它聯合國成員必須「嚴格落實」制裁北韓。

北韓船隻載滿燃料 從俄國駛回北韓

路透獨家引述西歐國家安全部門兩名官員的說法指出，全球第二大石油出口國俄羅斯，今年以來多次違反聯合國制裁北韓決議，偷偷向北韓運輸石油，九月時就已東窗事發，至少八艘北韓船隻載滿燃料從俄國離開返回北韓。然而，俄國與北韓的秘密交易行動非但沒有停止，在十至十一月期間至少還有三起，且做法「進步」成透過船對船的方式，在海上直接交換石油及石化產品。

該兩名官員引用海軍情報和衛星觀測畫面指出，俄籍油輪是從俄國遠東地區的港口出發，航行至公海後與北韓船隻碰頭。涉案的其中一艘俄籍油輪名為「勇士號（Vityaz）」，是在十月十五日駛離海參崴市附近的斯拉維亞卡（Slavyanka）港口，當時船上滿載一千六百公噸的石油。該船原向俄國國家港口管制單位呈報，欲赴日本海捕魚，但航海數據卻顯示，其駛至公海後關閉追蹤船隻位置的發射器達數日之久，疑似藉此與北韓籍船隻「Sam Ma 2」號進行輸油。

被點名的「勇士號」二船東古科（Yaroslav Guk）否認與北韓船隻有接觸，也聲稱不清楚船隻有輸送燃料給漁船。雖然目前並無證據顯示，俄國官方與上述非法貿易有關，但情報官員坦言，此舉明顯給予苟延殘喘的平壤當局「一線生機」。

美國國務院隨後發表聲明，呼籲俄國和聯合國成員國「嚴格落實」制裁北韓的決議，並且「更加密切合作，終止違反聯合國決議的行動，包括精煉石油和煤炭等產品進出口北韓」。俄國外交部和海關當局則拒絕回應相關指控。

另一方面，台灣材料商「Billions Bunker」租用的香港籍Lighthouse Winmore（方向永嘉）號油輪，因十月載著日本製煉油產品從南韓麗水港離開後，未按照原定路線駛往台灣，反而於公海向一艘北韓船隻在內的四艘船轉運六百噸油品，返回麗水港後遭海關查扣，廿三名中國籍和兩名緬甸籍船員目前正接受訊問，調查結果將向聯合國安理會的制裁委員會彙報。據悉，美國要求聯合國將違反北韓制裁決議的十艘船列入黑名單，該船即為其一，但在中國反對下，僅有四艘船被列入。