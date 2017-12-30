車臣領袖被美制裁 臉書帳號也遭殃

2017-12-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯聯邦掌控的車臣自治共和國，其強人總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）是社群網站的活躍用戶，追蹤的粉絲達四百萬人。然而，美國財政部上週將他列入制裁黑名單，臉書及旗下平台Instagram隨即無預警關閉他的帳號，引發美國政策壓迫言論自由的批評聲浪。為此，克里姆林宮與俄國媒體監察機構紛紛表達不滿，要求臉書作出解釋。

臉書挨批打壓言論自由

卡德羅夫是最愛使用社群網站的政治人物之一，他熱愛分享照片，包括自己與俄國總統普廷、法國國寶演員傑哈德巴狄厄及美國拳王梅偉瑟等人的合照，他在臉書與Instagram擁有四百萬粉絲，據信有一群寫手和攝影師為他塑造硬漢形象。

不過，卡德羅夫廿日被美國財政部列入「馬格尼茨基人權責任法（Magnitsky Act）」制裁名單，依法可凍結他的在美資產及禁止入境。他在西方臭名昭著，導致數百人尋求政治庇護，涉及拷問、綁架及謀殺等侵害人權行為，壓迫信仰、言論及集會等自由，協助普廷鎮壓反對派。

隨後，臉書與Instagram於廿三日驟然關閉卡德羅夫的英文與俄文帳號。對此，臉書發言人強調是配合美國政府的制裁決策，但未解釋諸多制裁人士中，為何唯獨關閉他的帳號，包括委內瑞拉總統馬杜羅、伊朗「聖城軍」指揮官索雷瑪尼及俄國副總理羅戈欽等人仍在線上活躍。

對此，卡德羅夫在他仍可以使用的推特上發文，質疑美國頌揚民主和資訊自由，臉書卻關閉他的帳號，「難道我的四百萬粉絲一文不值嗎？」另外，他也透過即時通訊軟體Telegram指控臉書作出政治算計。

美國公民自由聯盟律師格蘭尼克抨擊，該制裁法旨在針對商業與資金，卻被用來壓迫言論自由。此刻正值臉書面臨美國政府巨大壓力之際，因為俄國涉嫌於去年利用社群網站干預美國總統大選。與此同時，臉書也面臨俄國的壓力，要求遵守該國法律把所有本地用戶資料儲存在俄羅斯，否則將於明年禁用。