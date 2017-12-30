義大利國會解散 3月4日改選

2017-12-30

不滿傳統政黨與歐盟 民粹政黨抬頭

〔編譯魏國金／綜合報導〕義大利總統馬塔雷拉廿八日宣佈解散國會，明年三月四日將舉行國會大選。分析家認為，該選舉將與二○一七年一連串歐洲重大選舉的特點一致：選民對傳統政黨與歐盟不滿升高、民粹運動壓力持續，成立具凝聚力的政府過程艱難。民調顯示，沒有政黨可贏得絕對多數，形成僵局國會的機率達七十五％，這個歐元區第三大經濟體恐陷入不穩定與市場動盪。

總理簡提洛尼的民主黨自二○一三年以來執政至今。不過民調顯示，該黨支持度不到廿五％，排名第三。反建制的政黨五星運動支持率近廿九％，為支持度最高的單一政黨，不過該黨不願與其他政黨聯盟。而由八十一歲前總理貝魯斯孔尼領導的中間偏右聯盟則獲得卅七％的支持率，其中他所屬的「義大利力量黨（Forza Italia）」為十六％。

民意三分天下 組閣恐陷僵局

貝魯斯孔尼廿九日指出，這場選戰形同中右聯盟與五星運動的對決。他的主要友黨是右翼的「北方聯盟」，其支持率十三％。曾三度擔任總理的貝氏儘管去年出其不意的重返政壇，不過因他逃稅被判有罪而無緣再任總理。北方聯盟黨魁薩維尼（Matteo Salvini）已表明是該黨總理候選人。

各光譜政黨皆矢言改變或廢除歐盟的預算規範、減稅，以及擴大支出以振興經濟。貝魯斯孔尼的中右派希望採行並行貨幣，五星運動則表示，若歐盟國家拒絕調整「歐洲財政協定」，將針對是否成為歐元會員國舉行公投。移民也是關鍵議題，右翼政黨警告移民是「入侵」之舉。

義大利二○一七年經濟成長預估達一．五％，雖是過去六年成長最快速的一年，卻是今年歐洲成長最慢的國家，僅為西班牙的一半。商業與政治領袖表示，義大利未能改革結構與官僚沉痾。飛雅特集團前主席蒙特澤莫羅感嘆，十年前他在一場演說中提出十項業界希望政府從事的改革，「如今我可以發表相同的演說」。

經濟仍停滯、青年高失業率

經濟的積弱不振加深貧富不均，超過四百七十萬人生活在絕對貧窮的水準，幾乎是十年前的兩倍。其中，年輕人的失業率達卅五％，整個年輕世代處在失業、低薪或短期合約之中。