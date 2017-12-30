前足壇巨星 當選賴比瑞亞總統

2017-12-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕賴比瑞亞總統大選第二輪投票結果揭曉，前ＡＣ米蘭足球明星維阿（George Weah）以拿下過半數選票輕鬆擊敗尋求扶正的副總統波阿凱（Joseph Boakai），波阿凱稍後坦承敗選並恭賀維阿勝出，促成賴國七十多年來的首次政權民主轉移。在賴國被暱稱為「喬治先生」維阿將於下月正式就職，取代做滿兩任的現任女總統瑟利芙。

逾70年來 首次政權民主轉移

根據廿八日公布的初步計票結果，在已開出的九十八．一％的選票中，五十一歲的維阿以六十一．五％的得票率勝出，對手波阿凱只拿到卅八．五％的選票。儘管賴國選委會廿九日才公布最終大選結果，維阿廿八日晚間已迫不及待自行宣布當選，在推特上告訴賴國同胞，他深刻感受到全國激動之情，他自此日起肩負艱鉅重任，「改變就此揭開序幕」。

波阿凱則坦承落敗，除已致電維阿道賀，也呼籲支持者團結為國。賴比瑞亞在十月十日舉行總統大選首輪投票，波阿凱在第一輪投票後提出法律訴訟，導致第二輪投票延宕超過一個月，直到本月廿六日才舉行；波阿凱並未在第二輪投票結果出爐後再度打司法戰，有助於促成賴國自一九四四年以來的首次政權民主轉移。賴比瑞亞現任總統瑟利芙雖是經過民選誕生，但她之前的總統泰勒因案逃往海外，泰勒之前的兩任總統則死於暗殺。

曾同時擁有「世界足球先生」與「金球獎」榮銜

包括法國總統馬克宏、維阿過去所屬球隊「巴黎聖日爾曼」，與非洲足壇其他知名球星，如來自象牙海岸的德羅巴（Didier Drogba）等人都恭賀維阿勝選。維阿在足壇成就斐然，一九九五年成為首位拿下「金球獎（Ballon D’Or）」的非洲足球員，目前仍是唯一一位同時擁有國際足總（ＦＩＦＡ）的「世界足球先生」榮銜與「金球獎」的非洲球星。維阿在二○○二年自足球界退休後便轉戰政壇，○五年參選總統，但以敗選收場。

一八四七年由美國黑奴建立的賴比瑞亞是非洲最古老的共和國，政情一度並不穩定，一九八○年發生軍事政變，一九八九年到二○○三年則陷入內戰，估計造成廿五萬人死亡。瑟利芙政府帶領賴國走出內戰，並渡過二○一四到一六年的伊波拉疫情危機，但遭批評未能解決貪腐與貧窮問題。