南非憲法法院究責 國會恐彈劾總統

2017-12-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南非憲法法院廿九日裁定，針對總統祖瑪（Jacob Zuma）動用公款修繕私宅之舉，國會未敦促祖瑪負起個人責任，有失職之嫌，要求國會重新採取相關程序。外界咸認，此舉將迫使國會展開彈劾程序，讓早已失去民心、近日又在黨內失勢的祖瑪，進一步在二○一九年任期結束前，面臨提早下台的命運。

執政黨握多數 多次躲過下台危機

祖瑪曾因挪用約一千五百萬美元（約四．五億台幣）的政府資金，作為其在夸祖魯—納塔爾省恩坎德拉市（Nkandla）私人住宅的修繕費用一事，於去年遭到憲法法院判定違憲、須償還款項。事實上，對於祖瑪貪腐，國會曾發起多次不信任案和罷免案，但包括今年八月的不信任案表決，都因執政黨「非洲民族議會（ＡＮＣ）」掌握議席優勢，最終失敗收場。

在「朝大野小」、寡不敵眾的情形下，極左派政黨「經濟自由鬥士（Economic Freedom Fighters）」憤而號召其他小黨，向憲法法院提出仲裁請求。憲法法院廿九日由大法官賈夫塔（Chris Jafta）代表，透過全國電視轉播宣告，大法官會議以多數決方式通過表決，認定「國會未對祖瑪違憲善盡督促之責，必須啟動憲法條款決定其去留」，惟首席大法官莫根（Mogoeng Mogoeng）反對，認為此判決「越權」。

大法官認「國會未善盡督促之責」

接下來，國會勢必再對祖瑪發起不信任案或彈劾案，前者需有二分之一議員同意，後者則需三分之二同意方能通過。值得注意的是，祖瑪昔日在黨內力挺下驚險度過多次倒閣或下台危機，但在甫結束的ＡＮＣ新任黨魁選舉上，副總統拉馬弗薩（Cyril Ramaphosa）破天荒打敗祖瑪的前妻當選。路透指出，雖然祖瑪在黨內仍有一席之地，但選舉結果意味，祖瑪已逐漸失勢。ＡＮＣ表示，將在明年一月十日的黨內高層會議，針對憲法法院的判決進行討論。

黨內下月開會 討論因應對策

政治分析家馬瑟科加（Ralph Mathekga）向法新社表示，祖瑪已步上出局之路，唯一的差別是ＡＮＣ怎麼跟他談判，「得要透過談判祖瑪才會下台」。

七十五歲的祖瑪為祖魯族人（Zulu），出身卑微的他青年時期即加入ＡＮＣ，曾力抗南非種族歧視政策，卻也身陷囹圄十年。具有堅實草根基礎、深獲勞工階級信賴的祖瑪，二○○七年當選為ＡＮＣ黨魁，○九和一四年經國會選出成為南非總統。然而，在祖瑪執政後期，內閣接連爆發貪腐弊案，國家經濟成長率下滑、失業率上升等，終令其聲勢開始走下坡，可能在任期屆滿前，就因貪腐被迫提前下台。