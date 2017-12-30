評通俄門調查 川普：相信會受公平對待

2017-12-30

接受紐時專訪 對連任信心滿滿

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普二十八日接受紐約時報三十分鐘的即席專訪中，十六度強調特別檢察官穆勒的「通俄門」調查沒有找到他的大選陣營與俄方有任何「勾結」事證，也宣稱這項調查讓美國看來非常糟糕。他說，他相信穆勒會公平待他，而且他也認定將贏得連任，因為所有的媒體都需要他，否則「他們的收視率會完蛋」。

川普就任近一年來，白宮籠罩在俄國干預美國總統大選的調查烏雲中。川普說，該調查「讓國家看起來非常糟糕，置國家於非常糟的境況中」，「因此越快有結果，對國家越好」。川普的律師群原先預測穆勒可能在今年底前結束調查，川普坦承，「關於時間，我不知道，所以無法告訴你」，「該調查真的激怒我的基本盤，讓基本盤更強大。我的基本盤空前強健。」

川普一再強調，通俄門指控是民主黨虛構的，「每個人都知道」他的親信沒有「勾結」俄方；對於穆勒，他說，「沒有勾結這回事，不過我認為他會是公平的」。川普的說法與他的親信不同調，過去幾週，他們指控穆勒的調查團隊以偏見辦案。

穆勒已起訴四名川普的競選團隊成員，其中包括選戰經理曼納福特。川普有意與他保持距離，表示他為其他共和黨總統參選人服務的時間更長。川普說：「曼納福特只為我工作幾個月，他曾服務過雷根，他的公司服務過麥肯、杜爾，他為許多共和黨人工作的時間遠超過為我工作。」

川普是在佛州西棕櫚灘「川普國際高爾夫球俱樂部」接受訪問。

川普也提到，他相信新聞媒體最終將友善處理他的報導，因為他們得利於他在位，為此將希望他贏得連任，他點名他最愛抨擊的紐約時報說：「沒有我，紐約時報確實不會是逐漸衰敗的紐時，而是已衰敗的紐時。」他補充：「所以基本上，他們必須讓我贏，而終究，或許是大選前六個月，他們將熱愛我，因為他們會說：『拜託，拜託，別失去川普』。」