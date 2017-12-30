外媒報導 》中國試射新東風17飛彈 反飛彈難攔截

2017-12-30

三年內可具初始作戰能力

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本時事英文刊物「外交官」（The Diplomat）二十八日報導，中國軍方今年十一月兩度試射新一代東風十七（DF-17）彈道飛彈，裝備有高超音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle, HGV），為全球首次利用未來可望實戰部署的系統進行HGV測試。美國情報評估東風十七飛彈可望於二○二○年左右達到初始作戰能力，當前的反飛彈系統難以攔截。

美國政府匿名消息人士透露，中國解放軍火箭部隊（PLARF）是在十一月一日與十五日試射東風十七。首次試射是在中國內蒙古酒泉衛星發射中心實施，飛行距離約一千四百公里，在完成彈道及重返大氣層飛行階段後，HGV於六十公里左右高度飛行。HGV在與飛彈推進器分離後，遵循標準彈道軌跡自力飛行，最後成功落在新疆境內的且末縣靶場，落點距離預定目標「幾公尺內」，HGV在測試中的飛行時間將近十一分鐘。

美國情報界評估，東風十七主要依據東風十六Ｂ短程彈道飛彈研製，為射程一千八百至兩千五百公里的中程彈道飛彈，估計可攜帶核彈頭和傳統彈頭，或許也能夠配置可變換彈道彈頭，代替HGV。消息人士表示，「該飛彈明顯為實戰操作的HGV設計，而非做為試驗平台。」

除了上述飛彈，中國於二○一四至二○一六年間已進行七次HGV測試。今年十月，中國中央電視台曾首度發布一張類似HGV的模型照片，但不知與東風十七是否有關。

目前除了中國，美國與俄羅斯也正發展HGV科技，但兩國迄今都未進行為實戰部署設計的此種武器試驗。HGV憑藉著低空飛行，對現有的反飛彈防衛雷達科技構成挑戰。