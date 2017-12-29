香檳廠找艷星代言 創辦家族提告

2017-12-29

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦28日報導〕法國香檳品牌「凱薩王香檳」（Charles de Cazanove）在轉手易主後，聘用前色情影星暨舞蹈歌手克拉拉．莫嘉納（Clara Morgane）來推廣粉紅香檳，引發凱薩王香檳的貴族後裔提告，要求將家族名字從「克拉拉．莫嘉納」香檳酒中刪除，以免祖先和家族友人、前總統戴高樂將軍「死不瞑目」。

在這款以「克拉拉．莫嘉納」為名的粉紅色限量香檳酒廣告中，莫嘉納以具有性暗示的挑逗姿勢現身，酒瓶標籤上不但有她的名字，旁邊還印有創立該品牌伯爵家族的名號。這款酒瓶鑲裝蕾絲花邊的「性感香檳」每瓶要價45英鎊（約1840台幣）。提告的洛易克．凱薩王伯爵（Count Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove）認為價錢過低，有賤賣其先祖品牌之嫌。此案將於明年1月9日在法國北部最大城市里爾開庭。

洛易克．凱薩王伯爵表示，他的祖先看到這款香檳「會掉淚」，把這樣的品牌跟色情影星結合在一起，令人有點憤慨。這位伯爵堅稱，他對莫嘉納個人並無任何成見，純粹只是想捍衛他的「遺產和家族權利」。

1811年創立的凱薩王香檳酒莊品牌，200多年來馳名香檳界，更是法國香檳區的第二大家族酒莊。但該家族在1980年代將其連同品牌名稱一起賣出。目前的酒莊業主尚未對此發表任何評論。

伯爵的律師表示，他的當事人反對將莫嘉納女士的名字與「凱薩王」家族名稱相連結是基於智慧財產權法的規定，因為伯爵的家族姓氏是個人不可剝奪的權利，將此連結用在具有色情含意的商業廣告上，明顯存在著非法問題。