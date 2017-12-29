擋中俄 阻北韓 美國務卿自豪外交成績

2017-12-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕二月走馬上任的美國國務卿提勒森，廿七日投書紐約時報，自詡其繳出亮麗的外交成績單，尤其在遏止北韓的核武和飛彈野心，以及因應俄羅斯、中國、伊朗與恐怖主義帶來的挑戰上。

投書紐約時報自褒

六十五歲的提勒森，一九七五年進入石油巨擘「艾克森美孚」，花卅一年升任執行長，九○年代時，就因該公司在俄國的生意而與俄國總統普廷相識，他在廿七日的投書中自豪地說，在川普政府「放棄失敗的戰略忍耐政策」後，一連串的國際制裁已使北韓的出口收入銳減多達九成。

美國總統川普一月入主白宮以來，自二月到十一月，平壤共試射飛彈達十六次、核試一次，北韓威脅成為美國外交的重大課題，華府欲令北韓放棄其核計畫，並引領三波聯合國對北韓的制裁決議，並限制北韓出口煤、鐵、水產及紡織品，飽受這些國際制裁措施所苦的北韓，更把安理會廿二日通過的嚴厲制裁決議稱為「戰爭行為」。

對此，提勒森在前述投書裡強調，「通往對話之門依然敞開」，但「直到非核化發生，施壓仍將持續」，他同時呼籲北韓的主要盟邦中國，在施壓北韓上「做更多」。

在美、俄關係上，提勒森提到，川普政府「對我們正打交道的這個（普廷）政權沒有幻想」，亦「對俄國的侵略嚴陣以待」，明言當前的美、俄關係不佳，然而他不忘表示，華府需承認在彼此利益交雜之處，與俄國合作有其必要，例如在敘利亞內戰問題上。

另外，提勒森也維持川普政府視美國前總統歐巴馬任內達成的伊核協議乃「有錯誤、瑕疵的」協議之論調，更警告不只核武，「我們現正面臨伊朗全面的威脅」，為此，美國需重建與其中東夥伴國的聯盟。

提勒森並重申，挫敗恐怖主義仍是川普的最優先要務，使「打擊伊斯蘭國行動全球聯盟」的七十三個夥伴加快行動，收復遭ＩＳ佔領的伊拉克與敘利亞領土。