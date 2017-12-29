全美最受欽佩人物 川普敗給歐巴馬

2017-12-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國民調公司「蓋洛普」廿七日發布年度全美最受欽佩人物的民調，男性部分，前總統歐巴馬以十七％的支持度奪冠，自他二○○八年當選美國總統以來，連續十年高居最受美國人推崇的男性，現任總統川普以十四％居次；女性部分，前美國國務卿希拉蕊，則以九％排第一，連續十六年榮膺最受敬佩的女性，現任美國第一夫人梅蘭妮亞今年首度進榜，以一％排名第七。

女性部分 希拉蕊連16年奪冠

對此，美國「時代」雜誌諷刺說，白宮現雖由川普當家，但他的前任歐巴馬和去年總統大選的手下敗將希拉蕊，在蓋洛普這份民調上的排名都是第一。這次乃川普第三次進榜，但從沒贏過歐巴馬，歐、川兩人去年為廿二％比十五％，今年則是十七％比十四％，均呈現下滑。

蓋洛普表示，美國總統的曝光度高，這項民調至今共做七十一次，有五十八次由現任總統掄元，川普卻成為少數未贏得最受欽佩男性頭銜的現任元首。蓋洛普認為，川普未能摘下榜首的主因在於他不受歡迎，當總統不受歡迎時，其他知名和受歡迎的人士就更獲肯定。

至於第三至第八名最受美國人欣賞的男性，依序為天主教教宗方濟各、美國基督教福音派布道家葛理翰（Billy Graham）、美國「太空探索科技公司（Space X）」創辦人兼執行長穆斯克、美國電子商務巨擘「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯及西藏精神領袖達賴喇嘛。

輸掉大選的希拉蕊，今年仍是多數美國人心中最佩服的女性，惟此次支持率僅九％，亦是她名列榜首的十六年來，最低的一次。另外，前第一夫人蜜雪兒，今年以七％的支持度，緊追在希拉蕊之後，亦較去年下滑兩個百分點，第三至第六名分別為美國脫口秀天后歐普拉、民主黨聯邦參議員華倫、德國總理梅克爾與英國女王伊莉莎白二世。

在蓋洛普這項民調中，希拉蕊迄今共廿二度奪冠，美國史上沒有其他女性能望其項背。但蓋洛普分析，隨著希拉蕊的政治生命似乎結束，今後欲維持榜首地位，將面臨挑戰。