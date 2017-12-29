2017惡夢年 戰地兒童淪武器

2017-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）二十七日發表報告指出，二○一七年為戰區兒童的「惡夢年」，淪為戰爭武器的兒童數量持續增加，戰地各方無視保護兒童的國際法，逼迫他們成為戰士、人肉盾牌及自殺炸彈客，對於兒童的攻擊已達令人震驚的水平。

聯合國兒童基金會報告總結，二○一七年是對戰區兒童殘忍的一年，在葉門、緬甸、伊拉克、敘利亞、南蘇丹、奈及利亞等戰地，性侵、綁架、奴役和強迫婚姻已成為對待兒童的標準手段。

初估二千七百萬孩子無法上學

部份兒童先是遭到極端主義團體綁架，獲釋後又遭安全部隊虐待。其他兒童則直接受到攻擊傷害，由於食物、飲水和衛生設備有限，出現疾病感染及營養不良等情形。估計有二千七百萬戰區兒童無法上學。

報告中列舉的兒童受苦衝突地區包括︰緬甸、查德、葉門、南蘇丹、烏克蘭、喀麥隆、奈及利亞、索馬利亞、中非共和國及剛果民主共和國等國家。其中，非洲兒童處境最艱苦，常淪為刻意攻擊的目標。過去一年剛果民主共和國就有一百萬兒童流離失所；而在葉門，三年的內戰導致兒童五千人喪生，一百八十萬人營養不良。至於索馬利亞，今年前十個月就有一千八百名兒童淪為童兵；南蘇丹自二○一三年以來的童兵人數已超過一萬九千人。

至於在伊拉克與敘利亞，兒童遭受狙擊和淪為人肉盾牌消息頻傳。在阿富汗，至今年九月為止約有七百名兒童死於衝突當中。緬甸的羅興亞穆斯林被迫從若開邦逃亡過程中，兒童遭到「令人震驚且普遍的暴力傷害」。在烏克蘭東部，廿二萬兒童的生命持續受到戰爭遺留下來的地雷與爆裂物威脅。聯合國兒童基金會緊急救援計畫辦公室主任方登表示，這些攻擊年復一年。世人不應麻木不仁，任由暴行成「新常態」。

為此，聯合國兒童基金會呼籲，戰地各方應遵守人道國際法律，立即終止對兒童的暴行，立刻停止鎖定學校及醫院的公民基礎建設，各國也應發揮對戰區各方的影響力保護兒童。早前，羅馬天主教教宗方濟各曾發表耶誕文告，敦促關注戰區兒童的困境。