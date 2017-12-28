「為穿得體面」科索沃總理加薪自肥

2017-12-28

由於科索沃總理哈拉迪納伊（Ramush Haradinaj）理直氣壯地將自己的月薪從一五○○歐元（約台幣五萬四千元）倍增至

三千歐元（約台幣十萬八千元），聲稱身為總理應該穿得體面，引起民眾強烈不滿，廿六日憤而將數百條各種顏色與樣式的領帶繫在首都普里斯蒂納的政府總部外抗議，連怪裡怪氣的襯衫都掛了出來，嘲諷哈拉迪納伊不知民間疾苦。科索沃為歐洲最貧窮國家之一，平均月薪為三五四歐元（約台幣一萬二七○○元），失業與貧窮率約高達三十％，哈拉迪納伊的薪資卻是巴爾幹半島國家中最高。（法新社）