日民進黨前黨魁 蓮舫退黨博生路

2017-12-28

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本民進黨前黨魁、台裔參議員蓮舫廿六日退出民進黨，隨後向民進黨自由派出走後成立的立憲民主黨申請入黨。蓮舫表示，她比任何人都了解民進黨政策，加入立憲民主黨，希望以良好的形式融合，實現兩黨共有政策。

申請加入立憲民主黨

日本共同社報導，蓮舫在國會與立憲民主黨黨魁枝野幸男會面，親自遞交入黨申請書。立憲民主黨幹事長福山哲郎表示，歡迎蓮舫入黨，這代表認同立憲民主黨理念及政策，將盡力在年底前完成入黨手續。

蓮舫表示，雖然她與民進黨高層在重振黨的想法上一致，但「我想把政策放在第一位」，這點與首重重振地方組織的黨內高層不同。她針對留在哪個政黨比較有利於實現民進黨和立憲民主黨共有政策，做出最終判斷，「我認為，比任何人都更理解民進黨政策的自己入黨，將能帶來更好的連結。」

立憲民主黨成最大在野黨

立憲民主黨二十六日召開常任幹事會，批准因疑似外遇而退出民進黨、現為無黨派眾議員山尾志櫻里，以及從民進黨出走的參議員風間直樹、有田芳生和江崎孝等四人入黨。立憲民主黨在國會眾參兩院議員因而增至六十人，超過民進黨的五十八人，成為日本最大在野黨。

另外，民進黨幹事長增子輝彥二十六日也分別與立憲民主黨幹事長福山哲郎，及希望之黨幹事長古川元久會談，就成立三黨統一黨團洽商。福山表示，成立統一黨團的前提是必須認同立憲民主黨在眾院選舉時提出的理念和政策；古川則表示，「就在野黨合作對抗安倍獨大達成共識」，但成立統一黨團仍待最快年底召開的臨時高層會議討論。