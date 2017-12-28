打趴色狼 功夫尼姑授絕技

2017-12-28

路透精選2017年五大光明面新聞

〔國際新聞中心／綜合報導〕除了流血衝突、自然災害和性騷擾指控的紛紛擾擾，路透廿七日選出包括教導印度女性自衛的「功夫比丘尼」，以及自由騎車的巴基斯坦女學生等充滿人性光輝的報導，讓讀者得以在揮別二○一七年之際稍事喘息，期待新的一年到來。

一、比丘尼翻山越嶺 防制人口販運

出家人不是只會靜坐和祈禱，主要來自尼泊爾和印度古老佛教教派的功夫比丘尼，也教導女性如何利用武術擊退色狼。她們還會徒步或騎自行車翻山越嶺，提高當地社區的環境意識，防制人口販運。

二、南蘇丹戰亂蹂躪下的和平天堂

在南蘇丹戰火造成非洲最大難民危機之際，飽受戰亂之苦的南蘇丹民族混居城鎮甘耶爾（Ganyiel），在沼澤保護下被當地四萬居民稱為「和平天堂」，當地居民在相對平靜的環境中共同生活。

三、巴基斯坦女學生騎共享自行車

在巴基斯坦大學校園發起的自行車共享運動，不僅帶給學生更多便利，女性自在騎車的景象，也挑戰保守社會的性別刻板印象。不願與男同學共乘汽車的女學生，已成為比例超過一半的共享自行車使用者。

四、西西里島擁抱難民計畫

義大利一項將兒童移民、難民以及自願予以扶助的西西里島首府巴勒摩（Palermo）居民配對的計畫，醞釀出令人意外的情誼。雙方或許年齡差異甚大、語言不通，卻讓年輕難民在落腳的異鄉，找到關心他們的人。

五、哥倫比亞庇護婦女之城

一群因為哥倫比亞內戰而流離失所的婦女，在沒有錢也沒有另一半支持的情況下，學會如何製作磚塊及混合水泥，在北部城鎮圖爾瓦科（Turbaco），打造屬於自己的家園。即便面臨死亡威脅、縱火甚至謀殺，這座「婦女之城」完全由婦女運作，並積極爭取巴士路線或可供子女上學的學校等其他權益。