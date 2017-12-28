拒以國棋士入境出賽 沙國被譙翻

2017-12-28

〔編譯張沛元／綜合廿七日外電報導〕企圖透過運動賽事來扭轉形象的沙烏地阿拉伯，日前首度舉辦國際西洋棋競賽，但卻接連爆出若干國家選手無法取得沙國簽證入境，以及部分女性選手以該國針對女性的特殊規定有藐視女性之嫌拒賽等風波，政治與宗教力嚴重影響賽事，原本期盼藉此競賽一新耳目的沙國，反招致批評與罵名。

王儲致力改造沙國形象 功虧一簣

廿五日開賽的「沙爾曼國王世界快棋與超快棋錦標賽」（King Salman World Rapid and Blitz Championships）獎金破紀錄高達兩百萬美元，被視為年輕的沙國新王儲穆罕默德改造沙國形象的努力之一，但卻爆出以色列選手遭沙國拒發簽證，以致無法出賽的插曲，氣得以國西洋棋聯盟揚言要向比賽主辦單位世界西洋棋聯合會（ＦＩＤＥ）求償。

棋士收到邀請函 最後一刻被擋

一如大多數阿拉伯國家，極度保守的伊斯蘭教遜尼派王室主政的沙國，原本並不允許猶太人入境；但以國選手上月底就收到邀請函，原本以為有機會出賽並締造歷史，未料還是在最後一刻被擋下，據信與美國總統川普本月初單方面承認耶路撒冷為以色列首都的爭議有關。

但無法出賽的不只以色列選手，與沙國敵對的伊朗與卡達的棋手，可能也會吃閉門羹。外傳伊朗與卡達的選手團也無法取得簽證，但ＦＩＤＥ卻堅稱為讓包括伊朗與卡達在內的兩百多名選手前來沙國比賽已做出創新的特別安排，但這些選手可能是在與各自國家主管單位商量後決定不來，棄賽顯然是其自行決定。

女選手參加棋賽 須穿高領白袍

除了政治因素，ＦＩＤＥ也因選擇在女權不彰的沙國首都利雅德舉辦國際賽事被批評。ＦＩＤＥ宣稱沙國在女性服裝規定上已有所讓步，女選手不用穿從頭包到腳的長罩袍，著高領白袍即可。但烏克蘭廿七歲女棋士安娜．穆茲丘克（下圖，取自網路）並不滿意，寧可失去自己的快棋與超快棋兩個世界冠軍頭銜，也不肯委屈自己在比賽時得按照沙國的要求穿衣，以及得遵守女性須有人陪伴才可外出的當地規定。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院分析家多塞說，利雅德當局為主辦比賽給了ＦＩＤＥ一百五十萬美元，顯然是比照卡達與阿拉伯聯合大公國的模式，利用運動比賽來洗刷其蒙塵的國際形象。西洋棋在沙國當地並不盛行，沙國的伊斯蘭教教長甚至曾批評西洋棋是賭博與浪費時間，甚至曾有伊斯蘭教令指控西洋棋讓人無法專心崇敬真主阿拉，以及為錢下棋應予禁止。