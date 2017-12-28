怕激怒川普╱英勸哈利 婚宴別邀歐巴馬

2017-12-28

歐巴馬接受哈利專訪 展現好交情

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國王室明年五月十九日將在溫莎古堡的聖喬治禮拜堂舉辦哈利王子與未婚妻梅根．馬克爾的婚禮，賓客名單備受關注。英國媒體報導，政府官員擔心，倘若美國前總統歐巴馬受邀參加婚禮，可能激怒美國總統川普，有損兩國關係，因此勸告哈利不要邀請歐巴馬。與此同時，英國廣播公司（ＢＢＣ）二十七日播出歐巴馬卸任後罕見接受的公開訪問，而訪問他的正是哈利，展現出兩人的好交情。

哈利是在九月於加拿大多倫多舉行的「永不屈服運動會」（Invictus Games）上訪問歐巴馬。由哈利創立的這項國際性運動會，旨在鼓舞傷殘退伍軍人，並獲得歐巴馬力挺。此一預錄節目由哈利擔任廣播新聞客座編輯，並以主持人身分訪問歐巴馬，暢談氣候變遷、青少年犯罪、心理健康等議題。歐巴馬對當權者「不負責任」濫用社群媒體、操弄民眾對立的現象提出警告，但並未點名愛用「推特」針砭時事的川普。哈利則透露「其實歐巴馬總統總想著要採訪我」。訪談中，兩人互開玩笑，展現好交情。

川普計畫明年二月到訪 英人反彈聲浪高

根據太陽報報導，哈利與未婚妻有意邀請歐巴馬夫婦出席婚禮，但英國政府對此深感憂心；一名政府高層官員指出，「哈利希望邀請歐巴馬夫婦參加婚禮，這會造成很多緊張，如果歐巴馬參加王室婚禮，但川普在這之前沒有見到英國女王伊莉莎白二世，川普可能會有很糟的反應」。

英首相、倫敦市長 都曾批川普

先前有消息報導，川普計畫明年二月訪問英國，但非國是訪問，所以見不到英國女王。此前，英國「反川普」聲浪高漲，民眾連署不歡迎川普前來訪問，倫敦市長薩迪．可汗也曾公開表態不歡迎川普。在十一月時，首相梅伊曾批評川普不該轉推英國極右派人士張貼的反穆斯林影片，引來川普反唇相稽。

白金漢宮二○一一年並未邀請時任美國總統的歐巴馬出席威廉王子的婚禮；王室婚禮不屬於國家場合，政府只扮演諮詢角色，不會代為邀請國家元首，所有賓客名單都由白金漢宮擬定。哈利和歐巴馬近來互動熱絡，哈利十一月宣布訂婚後，歐巴馬也在第一時間發文祝賀。