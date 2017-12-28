中國監管境外投資 敏感項目須核准

2017-12-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國為阻止資金外逃，公布「企業境外投資管理辦法」，加強境外投資宏觀指導和監管，新辦法不僅擴大適用範圍，敏感類項目須經核准，並將對違法、違規者祭出嚴懲。

這項新的辦法是中國政府企圖彌補一些中企用來轉移資本的漏洞。中國官媒「新華社」指出，新的管理辦法進一步加強監管，擴大適用範圍，包含各類型的境外投資。過去，管理辦法適用於投資主體直接投資，或透過國內融資、擔保等方式，藉由其境外企業或機構實施的境外投資；新辦法將涵蓋投資主體控制境外企業開展的所有境外投資。

新辦法主要針對透過境外融資來規避核准、備案程序的中國企業；企業投資諮詢公司美森集團總裁趙清指出，以中國境內居民自然人的特殊目的公司為例，過去只要按照中國外匯局三十七號文登記即可，但在新辦法下，境內自然人透過其控制的境外企業或港澳台企業進行的所有境外投資，都要納入監管。

另外，所有涉及「敏感國家」的投資交易，必須接受政府批准；敏感類項目包括敏感國家、地區及行業，後者主要包括軍事設備研發生產維修、跨境水資源開發、新聞媒體；現行規定僅將電信、土地開發及電力系統等納入。

隨著中國經濟成長放緩、美國進入升息週期，人民幣兌美元貶值壓力暴增，中國面臨資金外逃的窘境，中國政府自去年開始收緊境內企業對外投資限制。

上述措施將在明年三月一日起實施，中國國企或地方企業境外投資金額在三億美元（約九十億台幣）以上者，皆由中國發改委備案，地方企業境外投資金額三億美元以下者，則由省級政府發展改革部門備案，敏感類項目則不分金額，由發改委核准。