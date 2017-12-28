發文批毛澤東 記者、編輯遭停職

2017-12-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕今年十二月二十六日是中共已故領導人毛澤東一百二十四歲冥誕，中國各地及毛的故鄉湖南韶山紛紛舉行紀念活動。不過，中國新媒體「北京時間」記者肖鵬及河南省委宣傳部官方微博編輯卻在此刻發文批毛，因而遭到停職接受調查。

肖鵬未指名批評 遭毛粉嗆聲

香港明報報導，「北京時間」記者肖鵬在微信上批評毛澤東。他未指名地表示，邪惡、殘暴、獨裁，造成的死亡人數至今成謎，這就是「偉人」；對於早上朋友圈出現這麼多毛粉，他感到毛骨悚然。

此言一出，中國左派學者吳法天頗為不滿，先是在微信上與肖鵬互槓，然後截圖轉發，馬上遭到瘋傳。隨後，吳法天又在微博上宣稱，肖鵬於三個月前離開原公司「新京報」，目前已被任職的「北京時間」停職，接受單位調查處理。

另外，中國河南省委宣傳部官方微博「文明河南」編輯也發文抨擊，一九九一年十二月二十六日，亦是蘇聯解體的日子，相較於微不足道的某人（毛澤東）生日，蘇聯解體更值得為歷史記住。

貼文一出，擁毛網友立即群起圍剿，包括中國官媒「人民日報」歐洲版官方微博也發文斥責。隨後河南省委宣傳部撤下該篇文章，並且刊出道歉聲明，強調已停止該名編輯的職務，並對有關當事人究責。

對此，擁毛及反毛網友掀起留言論戰，但反毛的留言之後都遭到封鎖。對於「文明河南」刪文道歉，有些網友大聲叫好，但有些認為矯枉過正。有人指出該文是複製網友「西域閒人曹建東」的去年貼文。

針對毛誕紀念，中國鷹派官媒「環球時報」社評指稱，毛澤東是「時間愈久愈被懷念的偉人」。另一方面，美國之音（VOA）記者與特約評論員蕭雨則撰文痛批，在毛澤東發動的文革經過半個多世紀後，中國的造神運動卻捲土重來，中國現任領導人習近平在爬向神壇。

擁毛北大畢業生也遭逮

除了上述批毛的兩人，中國上個月也拘捕一名擁毛的北京大學哲學系畢業生張雲帆，當時他正在一所大學內舉辦讀書會，其罪名為在廣州「組織擾亂社會秩序的大型集會」。為此，中國數百名學者、學生與記者已經簽名連署，要求當局將他釋放。中國許多左翼份子相信，北京的政經改革已遺棄毛澤東的烏托邦改革目標。