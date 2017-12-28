脫北士兵驗出核輻射 還有炭疽菌抗體

2017-12-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓二十七日公布脫北者的核輻射調查結果，有四人的染色體畸變分析結果超標；另有南韓情報人員透露，脫北士兵的體內檢驗出炭疽抗體。這些數據顯示，北韓核試可能已在當地引發輻射污染，北韓也可能正在發展炭疽菌生物武器。與此同時，美國二十六日再加強對北韓施壓力道，宣布制裁兩名主導彈道飛彈計畫的北韓官員。

合眾國際社引述南韓當地電視台報導，一名情報官員透露，今年四名脫北士兵當中，有一人的體內檢驗出炭疽抗體，顯示他在北韓可能曾經接觸過炭疽菌或曾接種炭疽疫苗，南韓軍方為此備感憂心。人類暴露在炭疽菌當中，前二十四小時的致死率至少八十％，但南韓軍隊至今未有炭疽疫苗，疫苗研發工作最快也要等到二○一九年底前才會完成。

自北韓二○一五年發布平壤生技研究所開發殺蟲劑的照片以來，外界便懷疑北韓已在製造生物武器。彭博指出，南韓相信北韓有能力生產炭疽、天花等生物武器，並擁有高達五千噸的化學武器庫存。日本朝日新聞十九日引述來自南韓的消息報導，北韓正展開生物武器實驗，嘗試把炭疽菌裝在洲際飛彈彈頭上，且美國已掌握此一訊息。

北韓今年九月在咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場進行第六次核試後，當地發生數次山崩、土石流，並有小規模地震。吉州郡自北韓二○○六年十月第一次核試以來，共有一百一十四人脫北定居南韓，南韓統一部二十七日公布其中三十名自願接受檢驗的脫北者的核輻射調查結果，有四人的染色體畸變分析結果超標，其中兩人疑似是受輻射影響所致，但不能排除高齡、長期吸菸等因素的干擾，具體遭輻射污染的時間和原因仍無法查明。

美國財政部二十六日宣布制裁北韓官員金正植（譯音）與李炳哲（譯音），此象徵性大於實質制裁，凍結兩人在美國司法管轄權範圍內擁有的財產，並禁止美國公民與他們交易。出生於一九四八年的金正植在俄國受教育，曾訪問中、俄，據傳是推動北韓彈道飛彈由液態燃料轉向固態燃料的關鍵人物，這項成果讓北韓能夠更快速發射飛彈。至於火箭科學家李炳哲年齡不詳，據傳他是北韓研發洲際彈道飛彈的主要人物。