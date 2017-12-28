文在寅推翻慰安婦協議 韓日又緊張

2017-12-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓外交部二十七日公布調查結果指出，前總統朴槿惠政府二○一五年與日本達成的慰安婦問題協議，不符合受害者的需求，在協議過程中未與她們充分溝通，甚至對外隱瞞協議內容，包括不使用「性奴」以及不在海外支援興建慰安婦少女像。南韓外交部長康京和說，協議的共識「讓受害者及其家屬、國民心靈受傷」，形同宣告南韓將無法履行協議共識，日本政府隨即表示無法接受，日韓關係恐因此再度惡化。

朴槿惠主導 爆「陰陽協議」

韓日慰安婦問題協議是兩年前由朴槿惠政府與日本首相安倍晉三簽署，日本同意對前南韓慰安婦道歉，撥款十億日圓給予幫助。日韓兩國皆同意，若雙方皆履行其義務，該問題將「不可逆轉地」解決。然而，南韓現任總統文在寅上台後認定，南韓人民不接受這項協議，並於七月委任專案組進行調查。

調查結果顯示，朴槿惠政府在與日方達成協議時另有隱情，韓聯社甚至稱這是「陰陽協議」。報告揭露了原本兩國承諾不公開的保密協議內容，當中韓方承諾努力說服慰安婦公民團體接受協議，不支援建海外慰安婦少女像；日方希望韓方不要使用「性奴」一詞，韓方雖未承諾不作此表述，亦未約定拆遷少女像或阻止海外為慰安婦豎碑，但已為日方往後的協商留下餘地。

此外，調查也暗指美國介入，施壓日韓進行談判，抨擊朴槿惠政府把解決慰安婦問題與改善日韓關係掛勾未果，拖累美國亞太戰略，導致美國干預兩國歷史問題。調查也揭露，在慰安婦受害者年事已高或作古的情況下，朴槿惠政府希望儘早解決問題，未能在談判過程中，充分徵求受害者意見。

為此，南韓外交部長康京和召開記者會表示，政府接受調查結果，她就受害者、家屬及支持的社團和民眾，內心受到的傷害表達歉意，因為該協議未充分反映受害者立場，不符合解決人權議題的普世標準。

與此同時，南韓性別平等部也指稱，朴槿惠當時曾下令外交部「安靜且快速」地推動慰安婦受害者基金會的建立，忽視正當法律程序，以五天時間完成設立基金會，積極說服不情願的受害者接受基金會的現金支付。二○一五年達成協議時，南韓還存活的四十六名慰安婦中，有三十六人贊成；目前在世的三十二人中，有二十四人領取了日本政府提供的撫恤金。

日聲明絕不接受修改協議

另一方面，日本外務大臣河野太郎則發表聲明強調，韓日慰安婦問題協議獲國際社會高度評價，若韓方試圖修改現行協議，將導致兩國關係「無法處理」，日方對此「絕不接受」。

觀察家分析，在日韓兩國面對北韓核武威脅之際，南韓廢止協議的任何舉動，都可能損害雙方關係。日本共同社分析，南韓明年二月平昌冬奧若要成功舉行，勢必離不開日韓關係的穩定，因此南韓在冬奧結束前，應該不會對慰安婦協議做出任何決定。