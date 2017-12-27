美國近百年來第一人 》川普上任首年 沒辦過國宴

2017-12-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普上任以來，迄今尚未為任何外國元首舉行盛大國宴，使他成為近一世紀以來，首位在執政第一年沒辦過國宴的美國總統。舉辦國宴重要嗎？二○一四至一七年擔任美國禮賓首長的塞爾弗瑞吉（Peter Selfridge）給出肯定答案，指出當美國企圖特定元首或盟友展現「最好臉色」時，就會為對方舉辦國宴，「論到外交手腕的微妙面向，它真的是總統箭袋中的重要一箭」。

給盟友最好臉色 美辦國宴時機

白宮發言人桑德絲表示，川普為何尚未向任何國家元首提出國是訪問邀請，並非有什麼「異常理由」；當局希望明年初安排相關訪問，但她並未透露哪位元首將成為川普首位國宴貴賓。曾在三個共和黨政府任職，最後成為前第一夫人蘿拉．布希幕僚長的麥布萊德（Anita McBride）指出，國是訪問邀請基本上是作為友誼象徵，據此展現重要的戰略關係。

川普經常談論他與許多外國元首的關係，包括中國國家主席習近平。四月間，他在佛羅里達州海湖莊園款待習近平，聲稱習享用了「最美好的巧克力蛋糕」。總統大選期間，川普批評前總統歐巴馬二○一五年以國是訪問迎接習近平，「我不會為他舉行晚宴，我會給他一個麥當勞，告訴他我們辦正事吧！」

川普常在白宮會見外國元首，有時共進午餐，他在國外也與許多元首會面並用餐。然而，沒有一個場面可與國宴相提並論。在國宴前，先有在白宮南草坪舉行的隆重迎賓儀式，包括壯觀的軍樂儀隊與軍隊校閱，及領袖致詞。接著在橢圓形辦公室舉行會談，然後在白宮東廳（East Room）或玫瑰園舉行聯合記者會。晚間豪華國宴登場，國會議員、企業領袖、政治金主與名流等數百人出席作陪。來訪元首也將出席國務院的午宴，有時也在國會發表演說。

麥布萊德指出，負責國宴策劃的第一夫人梅蘭妮亞遲至六月才搬進白宮，也是未舉辦國宴的原因之一。

川普#川普#〈美國/span〉

  • 中國政府上月九日在北京人民大會堂為到訪的美國總統川普舉行國宴。川普時常談論他在國外受到的隆重待遇。（美聯社檔案照）

    中國政府上月九日在北京人民大會堂為到訪的美國總統川普舉行國宴。川普時常談論他在國外受到的隆重待遇。（美聯社檔案照）