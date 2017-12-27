美國近百年來第一人 》川普上任首年 沒辦過國宴

2017-12-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普上任以來，迄今尚未為任何外國元首舉行盛大國宴，使他成為近一世紀以來，首位在執政第一年沒辦過國宴的美國總統。舉辦國宴重要嗎？二○一四至一七年擔任美國禮賓首長的塞爾弗瑞吉（Peter Selfridge）給出肯定答案，指出當美國企圖特定元首或盟友展現「最好臉色」時，就會為對方舉辦國宴，「論到外交手腕的微妙面向，它真的是總統箭袋中的重要一箭」。

給盟友最好臉色 美辦國宴時機

白宮發言人桑德絲表示，川普為何尚未向任何國家元首提出國是訪問邀請，並非有什麼「異常理由」；當局希望明年初安排相關訪問，但她並未透露哪位元首將成為川普首位國宴貴賓。曾在三個共和黨政府任職，最後成為前第一夫人蘿拉．布希幕僚長的麥布萊德（Anita McBride）指出，國是訪問邀請基本上是作為友誼象徵，據此展現重要的戰略關係。

川普經常談論他與許多外國元首的關係，包括中國國家主席習近平。四月間，他在佛羅里達州海湖莊園款待習近平，聲稱習享用了「最美好的巧克力蛋糕」。總統大選期間，川普批評前總統歐巴馬二○一五年以國是訪問迎接習近平，「我不會為他舉行晚宴，我會給他一個麥當勞，告訴他我們辦正事吧！」

川普常在白宮會見外國元首，有時共進午餐，他在國外也與許多元首會面並用餐。然而，沒有一個場面可與國宴相提並論。在國宴前，先有在白宮南草坪舉行的隆重迎賓儀式，包括壯觀的軍樂儀隊與軍隊校閱，及領袖致詞。接著在橢圓形辦公室舉行會談，然後在白宮東廳（East Room）或玫瑰園舉行聯合記者會。晚間豪華國宴登場，國會議員、企業領袖、政治金主與名流等數百人出席作陪。來訪元首也將出席國務院的午宴，有時也在國會發表演說。

麥布萊德指出，負責國宴策劃的第一夫人梅蘭妮亞遲至六月才搬進白宮，也是未舉辦國宴的原因之一。

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