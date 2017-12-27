弟弟陣前倒戈 姊姊主導彈劾總統案失利 藤森兒女鬩牆 秘魯掀政治風暴

2017-12-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕秘魯總統庫琴斯基二十四日宣布特赦前總統藤森謙也，引發藤森支持者和反對者對立。數千民眾二十五日在首都利馬街頭遊行示威，揮舞著曾遭藤森右翼政府血腥平定叛亂的受害者照片，高喊「撤銷特赦」，警方則在驅散抗議者時發射催淚瓦斯，和群眾爆發衝突。分析家指出，藤森家族再度成為秘魯政治風暴的中心；藤森謙也的獲釋，肇因於一雙兒女藤森惠子和藤森健二的「姊弟鬩牆」。

健二有望取代胞姊參選總統

藤森健二此次藉勢崛起，有望在二○二一年代表國會最大黨「人民力量」角逐總統大位，取代兩度競選落敗的胞姊藤森惠子。四十二歲的藤森惠子曾經承諾選民，不會尋求特赦父親藤森謙也。三十七歲的藤森健二，則長期爭取特赦父親。

政治分析家拉內葛拉（Ivan Lanegra）指出，「藤森健二是個好兒子，他過去的政治目標就只有一項：釋放他的父親」；藤森健二的友人透露，藤森健二很崇拜藤森謙也，「他小學畢業時的志向就是想成為像父親一樣的總統」。藤森姊弟同為人民力量黨的國會議員，該黨在一九九○年代由藤森謙也創立。拉內葛拉指出，藤森姊弟可能在父親重獲自由後，重啟協調。

此前，在藤森惠子主導下，捲入收賄醜聞的庫琴斯基二十一日遭國會發起彈劾，不過，藤森健二和他的九名人馬陣前倒戈、棄權投票，庫琴斯基得以保住總統大位。其後，庫琴斯基便宣布特赦藤森謙也。然而，藤森謙也、庫琴斯基都否認交換政治利益。如今，藤森謙也一舉躍升要角，政治前途一片看好，可能威脅到藤森惠子在黨內的地位。與此同時，庫琴斯基所屬的「秘魯變革黨」已有至少兩名國會議員宣布退黨，對特赦表達抗議；秘魯變革黨在國會僅占十八席。

庫琴斯基在平安夜為赦免藤森謙也的決定辯護，表示對這位於一九九○年代領導極權政府協助秘魯發展的患者而言，是具正當性的寬容作為，籲抗議者「放下過去」，接受特赦藤森的決定。特赦藤森使庫琴斯基再次陷入新危機。不到一週前，庫琴斯基才驚險躲過國會對他涉貪醜聞的彈劾。