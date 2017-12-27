石化廠斥資擴產 塑膠浩劫救不回

2017-12-27

過去10年塑膠產量比整個20世紀還多

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國估計，二○一六年全球有四千八百億個塑膠瓶，即約每分鐘就賣出多達一百萬個，估計在二一年前，數量還將增加至五八三○億個。塑膠充斥全球的現象正對海洋、動物的棲息地、植物的產地和食物鏈造成廣泛傷害，但石化大廠自一○年以來共大舉投資一八六○億美元（約五．六兆台幣），在美國興建新一代塑膠廠，接下來十年，危害恐將進一步擴大。

這些石化公司大手筆投資新的「裂解」設施，生產的原料可供每日的塑膠製品使用，從包裝到瓶子、盤子與箱子，這種新設施由美國「艾克森美孚化工（Exxon Mobile Chemical）」以及荷蘭「殼牌化工（Shell Chemical）」等公司興建。

專家估計，接下來十年，塑膠的生產量將激增四十％，令全球的塑膠危機更加惡化，而科學家早已警告，塑膠危機恐是「接近永久性的地球污染」。

美國「國際環境法中心（ＣＩＥＬ）」主席莫菲特（Carroll Muffett）指出，約九十九％的塑膠原料都是石化燃料，故艾克森和殼牌在引發氣候危機上都推了一把；石油公司、天然氣公司與塑膠間，存在著既深且普遍的關係。綠色和平組織（Greenpeace）英國分部的海洋專案主任艾吉（Louise Edge）表示，海裡的塑膠數量增加，最終將造成災難性影響；過去十年生產的塑膠比整個廿世紀還多，數百萬公噸的塑膠到頭來都堆在海裡。

美頁岩氣開發 帶動塑膠成本大降

美國頁岩氣的開發熱潮，帶動石化大廠投注鉅資生產塑膠，連帶使生產塑膠樹脂所需原料之一─天然氣凝析液（ＮＧＬ）的價格大幅降低。「美國化學委員會（ＡＣＣ）」首席經濟分析師史威夫特（Kevin Swift）以三個字總結這波美國生產塑膠的設施如雨後春筍般出現之主因─頁岩氣。他指出，美國的頁岩氣技術已取得革命性進展，塑膠原料的成本已大幅降低約三分之二。

ＡＣＣ指出，二○一○年迄今已有一八六○億美元投資三一八項興建新塑膠廠計畫，其中半數興建中或已竣工。然而，大多數塑膠最後的「歸宿」不是在垃圾場，就是在海中。今年稍早一項研究顯示，自一九五○年代以來，人類已生產八十三億公噸塑膠，本月在肯亞召開的一場聯合國環境會議中，科學家也形容，全球海洋裡的塑膠，其規模為「海洋世界末日」。