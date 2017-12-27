北京清洗低端人口 農民工小孩受害

2017-12-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府汲汲營營追求的「中國夢」，是否靠著壓榨社會底層人民來成就？北京當局今年末的「清洗低端人口」行動，打碎許多「北漂上京」農民工圖一頓溫飽的平凡夢，而這些移工的小孩也因此受到波及，紐約時報披露，多達一萬五千名學童被剝奪最基本的受教育權利，沒有機會編織自己的人生夢想。

強行關校 波及一萬五千生

據報導，十一月中旬北京大興區廉價公寓的一場大火，成為當局大刀闊斧驅逐市內「低端人口」的肇端，許多從落後農村遠赴北京、尋求更高工資的外來移民家庭，其賴以遮風蔽雨、相互取暖的住家和社區，一夕間被拆毀得有如遭受戰火蹂躪。專門教育農民工小孩的十多所學校也被鎖定，當局往往只草草發出通知，沒幾日就強行關閉或拆除，受害學生多達一萬五千人，多數未滿十二歲。

這些學校通常沒有執照，教師也沒有專業認證，不僅教學無法按部就班，連學習設備也差強人意。處於教育「灰色地帶」、條件極劣勢的學校，在北京市內就有逾百間，就讀的學生更多達數萬人，且這是他們唯一的選擇。過去幾年，北京等中國各大城市就已展開清洗這些外來移工的行動，如限制醫療照護和公立學校等福利，此次的「清洗」規模之大，連頗具聲名的學校也無法倖免。

「毀掉整整一代兒童」

北京北郊英博幼稚園的師生，即在上月被以非法經營為由強行撤離；雖然園方另覓他處重新營運，但許多家庭已被迫返回老家，也有家長直接讓小孩退學，而「官方從未提出解釋」。聲援農民工的人士指出，關閉這些學校對特定社會階層是重大打擊，在中國經濟轉型高科技產業的過程中，他們將被拋在後頭。美國華盛頓大學研究中國城鄉差異的陳金永教授也說，這是在「毀掉整整一代兒童」。

尤有甚者，關閉學校也加劇社會不滿情緒，北京目前近二二○○萬人口中，有超過三分之一是農民工，多數人對於自己被當成二等公民相當憤慨，他們的孩子將在受到隔離的社會中長大。香港人權組織「中國勞工通訊」發言人郭展睿（Geoffrey Crothall）表示，這些孩子和父母一樣，只能找到薪水低、危險性高的工作，「他們被社會孤立的感受將越來越深」。