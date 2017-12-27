緊盯北韓 美中設軍事熱線

2017-12-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓統一部二十六日發布評估報告，預測北韓明年可能加速發展核武，同時開展與美國的對話、改善與首爾的關係，北韓領導人金正恩是否會在新年賀詞中闡明對南韓政策方向的立場，備受關注。日本「朝日新聞」報導，美國總統川普和中國國家主席習近平已針對北韓核武議題達成秘密協定，其中包括定期舉行情報交流會議，確認中國應對北韓的三大原則，並決定設置美中軍事熱線（直撥電話），以應對朝鮮半島的突發狀況。

朝日新聞二十五日援引多名美國政府相關人士說法，指出川普、習近平上月九日在北京會晤約一小時三十分鐘，主要集中商討北韓議題。兩國決定在管轄遼寧省和吉林省、駐紮於瀋陽的解放軍北部戰區司令部，和首爾駐韓美軍司令部之間開設「熱線」。習近平向美方確認中方對北韓核武議題的三大原則：不承認北韓擁核、持續對北韓施壓直到棄核、提高制裁北韓措施的透明度。

據報導，習近平表示，中國願意完全履行並加強聯合國安理會的制裁，商務、海關、金融相關單位在未來數週至數月間將各自向美國政府說明中方履行制裁及規範的情況。而美國在得到中國如此表態後，對中方堅持「用對話解決問題」的立場表示理解，也說會在對北韓採取軍事行動的決定上更加謹慎。

中國海關二十六日公布的數據顯示，中國十一月沒有出口任何汽油、航空燃料、柴油、燃料油到北韓，也未從北韓輸入鐵礦砂、煤炭、鉛。中國與北韓十一月的貿易總額三．八八億美元（約一一七億台幣），是今年最低的單月交易額之一。北韓的燃料油品主要從中國進口，北京完全停止貿易舉措不僅相當罕見，也超出聯合國今年稍早對北韓實施的石油限運制裁。

不過，南韓政府和美軍消息人士二十五日透露，北韓船隻今年十月開始，至少三十次在西海公海上向中國船隻進行油品等貨物的走私；美國偵察衛星接連拍到數百至數千噸的中國與北韓船隻在海上進行交易的畫面。北韓籍船隻「船對船交易」已在聯合國安理會九月的制裁被明文禁止，中國對於相關海上走私行為卻採取消極態度，沒有積極打擊，南韓政府對此相當憂心，認為美國可能要求南韓協助，聯手實施海上封鎖。