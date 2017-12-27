聯國否決耶城為以都 美砍預算報復

2017-12-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會表決通過，認定日前美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都的決定「無效」後，美國大砍未來兩年聯合國核心預算二億八千五百萬美元（約八十五億台幣），報復意味濃厚。美國駐聯合國大使海利（見圖，美聯社檔案照）稱讚削減預算是「在正確方向邁出的一大步」，暗示未來還會削減更多經費。

美國駐聯合國代表團二十四日完成聯合國預算談判，聯大同意二○一八至一九會計年度核心預算為五十三億九千六百萬美元（約一千六百億台幣），比一六至一七年度減少兩億八千五百萬美元，也略低於聯合國秘書長古特瑞斯原本要求的五十四億美元。

川普政府為了耶城，過去一週至少四次將金援與支持美國立場掛勾；聯大二十一日表決前威脅將中斷對不挺美國國家的金援。海利二十四日聲明，這是美國在預算談判中取得「許多勝果」的其中之一，「省下這筆可觀開支之外，我們還削減了聯合國浮濫的管理和支援職能，加強支持美國在全世界的優先要務，為了整個聯合國體制注入更多紀律和擔當責任」；海利批評「聯合國成效不彰和過度開支是眾所皆知」，「我們不能繼續任其慷美國人民之慨」，這次達成歷史性的開支削減「是在正確方向邁出一大步」。

川普曾形容聯合國虛擲其潛力，淪為一個大家聚在一起聊天玩樂的社交俱樂部；他的支持基本盤也多視此國際機構反美。聯合國核心預算支應核心組織運作，經費來自各會員國繳納的會費，會費依各國能力而定，目前美國負擔比率最高，佔二十二％，在一六至一七年度的五十四億美元預算中負擔約十二億美元。另一項聯合國維和工作預算也是美國出資最多，佔二十八．五％。

前駐聯美使建議乾脆退出

海利並未指明預算削減對於美國未來負擔比率的影響。紐約時報引述美國代表團報導，削減內容包括全面刪減旅行、顧問及其他作業開支，薪酬也將從嚴規範，並將充分利用紐約聯合國總部，減少昂貴的場地租用費。前美國駐聯合國大使波頓二十五日也在「華爾街日報」撰文批評聯合國效率不彰、改革無方，強制捐款制度不公平，美國負擔額度最多，中國卻只佔八％；他建議美國拒絕這種國際課稅機制，改為自願捐款制，甚至可以考慮完全退出。

  • 美國駐聯合國大使海利二十二日在聯合國表決一項決議案時投下贊成票。（美聯社檔案照）

    美國駐聯合國大使海利二十二日在聯合國表決一項決議案時投下贊成票。（美聯社檔案照）

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