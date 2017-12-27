聯國否決耶城為以都 美砍預算報復

2017-12-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會表決通過，認定日前美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都的決定「無效」後，美國大砍未來兩年聯合國核心預算二億八千五百萬美元（約八十五億台幣），報復意味濃厚。美國駐聯合國大使海利（見圖，美聯社檔案照）稱讚削減預算是「在正確方向邁出的一大步」，暗示未來還會削減更多經費。

美國駐聯合國代表團二十四日完成聯合國預算談判，聯大同意二○一八至一九會計年度核心預算為五十三億九千六百萬美元（約一千六百億台幣），比一六至一七年度減少兩億八千五百萬美元，也略低於聯合國秘書長古特瑞斯原本要求的五十四億美元。

川普政府為了耶城，過去一週至少四次將金援與支持美國立場掛勾；聯大二十一日表決前威脅將中斷對不挺美國國家的金援。海利二十四日聲明，這是美國在預算談判中取得「許多勝果」的其中之一，「省下這筆可觀開支之外，我們還削減了聯合國浮濫的管理和支援職能，加強支持美國在全世界的優先要務，為了整個聯合國體制注入更多紀律和擔當責任」；海利批評「聯合國成效不彰和過度開支是眾所皆知」，「我們不能繼續任其慷美國人民之慨」，這次達成歷史性的開支削減「是在正確方向邁出一大步」。

川普曾形容聯合國虛擲其潛力，淪為一個大家聚在一起聊天玩樂的社交俱樂部；他的支持基本盤也多視此國際機構反美。聯合國核心預算支應核心組織運作，經費來自各會員國繳納的會費，會費依各國能力而定，目前美國負擔比率最高，佔二十二％，在一六至一七年度的五十四億美元預算中負擔約十二億美元。另一項聯合國維和工作預算也是美國出資最多，佔二十八．五％。

前駐聯美使建議乾脆退出

海利並未指明預算削減對於美國未來負擔比率的影響。紐約時報引述美國代表團報導，削減內容包括全面刪減旅行、顧問及其他作業開支，薪酬也將從嚴規範，並將充分利用紐約聯合國總部，減少昂貴的場地租用費。前美國駐聯合國大使波頓二十五日也在「華爾街日報」撰文批評聯合國效率不彰、改革無方，強制捐款制度不公平，美國負擔額度最多，中國卻只佔八％；他建議美國拒絕這種國際課稅機制，改為自願捐款制，甚至可以考慮完全退出。