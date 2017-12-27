堅不認罪 維權人士吳淦重判八年

2017-12-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國二○一五年「七○九大抓捕」事件中，被北京當局拘捕的維權人士、網路暱稱為「超級低俗屠夫」的吳淦，廿六日因「顛覆國家政權」罪名成立，被判處八年徒刑、褫奪政治權利五年，是所有被捕者中最後審判、且判刑最重的人士，料與他拒絕認罪有關。吳淦罪成後當庭表示，感謝中國共產黨「授予我崇高榮譽」，他必「不忘初心，擼起袖子加油幹」。

在被捕者中 吳淦判刑最重

吳淦被北京當局指控犯下「顛覆國家政權」罪，今年八月於天津市第二中級人民法院閉門審判。廿六日判決出爐後，法院發佈新聞稿指稱，吳淦因對國家現行政治制度不滿，而有顛覆國家政權和推翻社會主義制度之意。他長期利用網路散布「推牆」思想、炒作多起爭議事件，又勾結非法宗教人員、律師等，以表演「行為藝術」為由在公共場所滋事，罪行積極、情節惡劣、社會危害性大，依法予以嚴懲。法院另強調，審理過程充分保障被告的訴訟權利。

吳淦的代表律師葛永喜向英國廣播公司（BBC）表示，吳淦接受重判，也表明一定會上訴。但葛永喜坦言，刑期超出他們的預期，相信與吳淦堅不認罪有關，「必須按黨國的方式認罪，才能獲輕判、保釋或緩刑；吳淦態度堅定，一定被重判」。BBC也引述吳淦友人說法指出，吳淦是「七○九案」第一位被抓，也是最後一位受審者，「案件一再延宕，是因他拒絕低頭，不像其他人在國營電視台上認罪」。

「無罪的人不用為自己辯護」

事實上，吳淦的父親徐孝順曾在八月案件開審前，在網路發布吳淦簽名的聲明；吳淦稱自己將被判有罪，但「不是因為我真的有罪，而是因為我不肯接受官方指定律師；不認罪及上媒體配合宣傳；堅決揭露所遭遇的酷刑，以及檢察單位瀆職等」。他亦稱不會為自身言行辯護，因為「這是一場鬧劇，無罪的人不用為自己辯護」。據報導，徐孝順在案件開審前已被秘密關押，到法院外聲援的多位公民也遭拘捕。

相較於吳淦被重判，另一名「七○九案」被捕者、遭控觸犯「煽動顛覆國家政權」的維權律師謝陽，同日卻獲長沙法院判決罪成，但免於刑事處罰，原因是謝陽「尚未造成嚴重社會危害，且歸案後認罪、悔罪」。美聯社引述「國際特赦組織」中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說法，中國當局刻意選在西方國家耶誕假期間審判，是為了迴避外交人員、媒體記者和公眾關注和回應，「中國政府很清楚，這些可恥的判決禁不起檢視」。