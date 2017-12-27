電玩失調列精神疾病 我擬跟進

2017-12-27

國內八％青少年有成癮風險

〔編譯魏國金、記者林惠琴／綜合報導〕一旦沉迷電玩到廢寢忘食、無法自拔的程度，在臨床上將是精神健康問題！世界衛生組織（WHO）預定將「電玩失調症」（gaming disorder）納入其明年公布的「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）中。對此，我衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，國內一向參考國際作法，加上過去調查發現，我國十二至十八歲青少年約八％有網路、電玩成癮風險，嚴重可能影響日常生活作息；若世衛組織確定新增「電玩失調症」，台灣也會跟進。

根據ICD-11草案，「電玩失調症」是一種持續或重複發生的電玩行為模式，電玩則包括線上及離線遊戲。其症狀包括對於玩電玩的頻率、強度、持續時間，以及開始與結束等控制能力減弱。再者，日漸將生活的優先順序讓渡給電玩，甚至電玩凌駕其他生活興趣及日常活動。然而儘管產生負面結果，例如被炒魷魚或多日不去上班，仍持續甚至投入更多時間打電玩。

症狀持續一年 可診斷為罹病

世衛指出，「這種行為模式的嚴重性足以導致個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域的重大損害。該電玩行為可能是持續的、不定期的或週期性的」，相關行為模式必須持續至少一年才能被診斷為罹病，但若症狀嚴重，期限亦可縮短。

報導指出，被納入ICD-11反映出電玩成癮是如何普遍。二○○九年一份發表在「心理科學」的研究發現，八至十八歲的美國年輕人中，約八．五％呈現病態電玩使用狀況。電玩成癮也不盡然是年輕人的專利，報告指出，電玩玩家多是平均年齡三十五歲的成年男子。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長、台大醫院精神醫學部主治醫師高淑芬表示，台灣青少年與南韓、日本一樣，網路、電玩成癮情形嚴重，由於類似的遊戲可經由給分方式很快獲得回饋，導致容易被吸引，且一旦開始沉迷就難以停下來，但青少年正值學業、社交發展等學習的重要階段，若是出現網路、電玩上癮，可能會越來越沒有耐心，甚至影響思考能力、正常功能等，因此許多國家都規定不可帶手機上學，可惜台灣還沒有相關的對策規範。

「國際疾病分類」是定義健康狀況與疾病的國際標準，為全球醫療從業人士及其他健康照護工作者與保險公司所使用。二○一一年美國新墨西哥州一名婦女因沉迷線上遊戲，疏於照顧她的學步幼兒，導致孩子死於營養不良與脫水。另一個嚴重個案來自台灣，二○一五年一名男子連打電玩三天後，被發現心臟病發死亡。