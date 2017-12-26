現金誤夾鑽戒給街友 婦失而復得

2017-12-26

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十四日報導〕這是一個真正「好心有好報」的故事。加拿大卑詩省一名婦女不久前到納奈莫（Nanaimo）旅行時，將錢包裡的現金全給了一名在街頭流浪的年輕人。她當時並未注意到，現金裡還夾了一枚珍貴的鑽石戒指。該名婦女後來透過「臉書」尋找戒指下落，另一名也是無家可歸的街友，因此打聽到接受現金的年輕人，找到這枚戒指，讓戒指重回這位善心女士手中。

住在鹽泉島（Salt Spring Island）的賈耶克（Trinda Gajek）上週前往納奈莫旅行，在路上看到一名流落街頭的年輕人，她善心一起 ，就將錢包裡所有現金，全部給了年輕人，但她並未發現鑽石戒指也一併「捐」了出去。在發現戒指誤給街友後，她透過臉書希望尋回戒指，並接受納奈莫電視台採訪，記者還到街上訪查，並和街友們討論此事。

消息傳開後，真的有一名善心街友幫助賈耶克找回戒指。賈耶克對於戒指失而復得十分激動，她說，將戒指還她的街友名為艾爾史特隆（Raymond Ahlstrom），艾爾史特隆在得知她不慎將戒指給了前述年輕街友後，設法根據線索尋找該名街友。當他找到該名街友時，後者將戒指放在裝水的瓶子裡，小心翼翼地保管著。由於該名年輕街友也不知道賈耶克的名字，因此不知該如何歸還。

納奈莫是位於溫哥華島的城市，人口不多，但在卑詩省的各個城市，都有一小部分的人由於吸毒、失業或精神疾病等問題而流落街頭。溫哥華富裕的西區最近由於市政府想為無家可歸人士興建臨時居住的房屋，但選定地址在學校附近，引起一些家長擔心影響學童安全。

街友因為各種不得已的原因而流落街頭，但這個歸還戒指的故事說明，不論這些街友的處境如何，他們也有誠實高貴的一面，甚至好過一般人。