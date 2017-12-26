秘魯總統特赦藤森 被批政治妥協

2017-12-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕犯下貪腐、濫權、違反人權等罪，遭判入獄二十五年的秘魯日本裔前總統藤森謙也（Alberto Fujimori），因近日健康狀況岌岌可危，廿四日獲現任總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦。藤森獲釋的消息震撼秘魯全國，支持和反對民眾在首都利馬集結，更有批評人士抨擊，此乃身陷彈劾風波的庫琴斯基，與掌控國會的藤森家族達成政治協議的成果。

現年七十九歲的藤森謙也廿三日因血壓過低、心律不整送醫急救，總統庫琴斯基廿四日召開內閣緊急會議進行磋商，當日晚間即向藤森發布特赦令，並在聲明中表示，醫療單位評估後判斷，藤森患有「逐漸惡化且無法治癒的退化性疾病」，確認已無法予以積極治療，監獄環境會對其生命構成嚴重風險，決定基於人道理由給予藤森，以及其他七名具有相似狀況的囚犯特赦。

總統剛逃過彈劾 否認與特赦有關

藤森謙也的女兒和兒子、同為國會議員的藤森惠子和藤森健二，均對父親獲釋表達感謝。然而，此事引發藤森支持者和反對者對立，首都利馬市中心出現兩派聲音，支持民眾在藤森治療的聖特納里歐醫院（Centenario）外喜極而泣、大肆慶祝，但也有人權團體發動抗議，在總統府附近高喊「殺手藤森、叛徒庫琴斯基」等口號，甚至在遊行至政府大樓途中與鎮暴警察發生衝突。

事實上，庫琴斯基因捲入拉丁美洲最大營建商「奧德布雷希特」（Odebrecht）行賄風波，廿一日才遭國會發起彈劾，最後因藤森惠子領導的最大在野黨「人民力量」分裂，包括藤森健二在內的多名議員投下反對票，才讓其逃過彈劾。隨著藤森謙也在三天後獲釋，此種巧合引發揣想。曾與庫琴斯基角逐總統的左派領袖孟多薩（Veronika Mendoza）直言：「（庫琴斯基）為了自保，才與藤森支持者達成政治協議。」但遭庫琴斯基否認。

藤森謙也為秘魯的日本移民第二代，一九九○年以學者身分當選總統時，國家正處於左派極端組織叛亂危機，但他與軍方合作大力清剿，終結叛軍作亂。

在經濟方面，藤森大舉開放外資、推動國營企業私有化、加強通訊基礎建設，推動秘魯融入全球自由經濟市場，成功促使經濟高速成長，通膨和失業率也大幅下降，頗得民心。

然而，藤森也被批評為民粹治國，以侵犯人權的手段鞏固政權，執政後期醜聞接連爆發，包括縱容軍隊侵犯人權、濫行屠殺等。二○○○年在親信官員被踢爆收賄後，藤森於訪問日本途中以傳真方式請辭，之後便流亡日本。○五年，藤森有意再次參選秘魯總統，赴當時與秘魯交惡的智利，打算取道回國，不料被智利當局逮捕，並在○七年被引渡回國受審，最後被重判二十五年徒刑。