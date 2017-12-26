追隨川普 瓜地馬拉駐以大使館遷至耶城

2017-12-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）二十四日宣布，將瓜國駐以色列大使館自特拉維夫遷往耶路撒冷，成為繼美國之後首個下令遷館的國家。以國外交部發言人納順（Emmanuel Nahshon）為此「重要決定」向瓜國致謝，大讚其為「好消息、真友情」。然而，瓜國此舉也被視為力圖討好美國總統川普，並有意轉移外界對其國內政治問題的注意力。

繼美之後 第2個遷館國家

莫拉雷斯二十四日透過「臉書」指出，他與以國總理納坦雅胡商談後，決定將大使館遷至耶城，「我已指示外交部展開必要的個別協調，完成這項任務。」瓜國高度仰賴美國提供的資金援助；以國一九四八年建國時，瓜國也是率先予以承認的國家之一。此外，莫拉雷斯去年當選瓜國總統前，和川普一樣曾在演藝圈打滾，也沒有真正的從政經驗。

莫拉雷斯雖在平安夜宣布將大使館遷至耶城，但未設定具體遷館時程；此舉隨即被視為力圖討好川普，並試圖轉移外界對其國內政治問題的注意力。莫拉雷斯的兄弟和兒子正接受一個美國和聯合國力挺的肅貪委員會調查，但他曾與該委員會爆發衝突，八月間甚至試圖驅逐該委員會的負責人。

由於肅貪委員會查案仰賴與瓜國檢察總長阿達納（Thelma Aldana）的密切合作，華府關注阿達納明年任滿後的繼任人選是否仍將與委員會合作。贏得川普政府的好感，可能有助莫拉雷斯，屆時即便他選任的新檢察總長較不配合委員會調查，美或將睜一隻眼閉一隻眼。

此前，聯合國大會二十一日以壓倒性票數通過決議案，反對川普承認耶城為以國首都，當時只有九國投票支持美國，瓜國便是其中之一。據傳，捷克、羅馬尼亞正考慮類似遷館行動。自從川普六日宣布承認耶城為以國首都後，以國和巴勒斯坦的緊張關係已進一步升高。