美稅改》川普告訴富豪友人：你們變更有錢

2017-12-26

稅改通過後 說出真心話

〔編譯孫宇青/綜合報導〕甫由美國總統川普簽署生效的稅改法案,一直被質疑獨厚企業及高收入者,但都遭川普及共和黨以可造福全民加以反駁。不料,川普近日在一場富豪友人的聚會上,疑似脫口而出其「真心話」,間接承認稅改案將讓「富者更富」。分析更指出,川普本人可少繳一千五百萬美元(約四.五億台幣)稅款,女婿庫希納也可省下一千兩百萬美元(約三.六億台幣)。

川普本人 少繳4.5億稅金

川普廿二日簽署美國一九八六年來最大規模、減稅達一.五兆美元(逾四十五兆台幣)的稅改案後,動身前往佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」歡度耶誕假期。在這個入會費二十萬美元(約六百萬台幣)、年費一萬四千美元(約四十二萬台幣)的富豪場合上,剛取得任內第一項立法成就的川普,喜不自勝地向所有人「報佳音」,直言「你們現在更有錢了(You all just got a lot richer)」。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)指出,川普此番說法有如自打嘴巴,因為他與掌握國會兩院的共和黨不斷強調,稅改案將惠及個人、家庭、企業等所有經濟範疇,且主要受益對象將是廣大的中產階級,並非金字塔頂端的富人。然而,批評者指出,包括永久性調降企業稅、廢除最低稅負制(AMT)、調高遺產稅和贈與稅門檻等,都讓富人高度受惠,反觀個人減稅的有效期限僅到二○二六年。

民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)廿四日抨擊,稅改案確實對中產階級有利,但多數利益卻由富豪和大企業囊括。他在美國有線電視新聞網(CNN)「美國國情(State of the Union)」專訪中分析,在稅改十年後,八十三%的利益流向一%的富人,而全美將有八千萬人稅款增加,一千三百萬人失去健保,國債也將激增一.四兆美元(逾四十二兆台幣)。

川普的黨內批評者、亞利桑那州參議員佛雷克(Jeff Flake)附和桑德斯的說法,並且諷刺表示,現在還在為共和黨歡呼的人,只是在「垂死掙扎」,還說自己「不排除」在下次總統大選挑戰川普。