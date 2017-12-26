美稅改》川普告訴富豪友人：你們變更有錢

2017-12-26

稅改通過後 說出真心話

〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫由美國總統川普簽署生效的稅改法案，一直被質疑獨厚企業及高收入者，但都遭川普及共和黨以可造福全民加以反駁。不料，川普近日在一場富豪友人的聚會上，疑似脫口而出其「真心話」，間接承認稅改案將讓「富者更富」。分析更指出，川普本人可少繳一千五百萬美元（約四．五億台幣）稅款，女婿庫希納也可省下一千兩百萬美元（約三．六億台幣）。

川普本人 少繳4.5億稅金

川普廿二日簽署美國一九八六年來最大規模、減稅達一．五兆美元（逾四十五兆台幣）的稅改案後，動身前往佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」歡度耶誕假期。在這個入會費二十萬美元（約六百萬台幣）、年費一萬四千美元（約四十二萬台幣）的富豪場合上，剛取得任內第一項立法成就的川普，喜不自勝地向所有人「報佳音」，直言「你們現在更有錢了（You all just got a lot richer）」。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）指出，川普此番說法有如自打嘴巴，因為他與掌握國會兩院的共和黨不斷強調，稅改案將惠及個人、家庭、企業等所有經濟範疇，且主要受益對象將是廣大的中產階級，並非金字塔頂端的富人。然而，批評者指出，包括永久性調降企業稅、廢除最低稅負制（ＡＭＴ）、調高遺產稅和贈與稅門檻等，都讓富人高度受惠，反觀個人減稅的有效期限僅到二○二六年。

民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）廿四日抨擊，稅改案確實對中產階級有利，但多數利益卻由富豪和大企業囊括。他在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）「美國國情（State of the Union）」專訪中分析，在稅改十年後，八十三％的利益流向一％的富人，而全美將有八千萬人稅款增加，一千三百萬人失去健保，國債也將激增一．四兆美元（逾四十二兆台幣）。

川普的黨內批評者、亞利桑那州參議員佛雷克（Jeff Flake）附和桑德斯的說法，並且諷刺表示，現在還在為共和黨歡呼的人，只是在「垂死掙扎」，還說自己「不排除」在下次總統大選挑戰川普。