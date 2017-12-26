強化防衛合作 澳總理下月訪日

2017-12-26

因應朝核、中國擴武威脅 兩國將簽軍事合作協定

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本政府消息人士廿五日表示，正與澳洲政府就澳洲總理滕博爾明年一月訪日進行協調，屆時日本首相安倍晉三與滕博爾將舉行高峰會，討論兩國在安全和經濟上的合作，日方將爭取就參加在對方國家舉行的演習等新協定達成框架協議。鑑於北韓持續研發核武及飛彈，中國持續擴張海洋軍力，日本已將澳洲視為其「準同盟國」，將在安全領域進一步強化合作關係。

消息人士指出，在安、滕峰會中，雙方將就日本自衛隊與澳洲國防軍的共同訓練和救災，確認儘快簽署新雙邊協定的方針，以減少兩國部隊在對方境內活動的限制。據兩國政府相關人士透露，預定締結的新協定名為「訪問部隊地位協定（ＶＦＡ）」，可便於兩國部隊攜帶軍事裝備及彈藥入境。

兩國部隊 可互攜武器入境

日本視美國、澳洲和印度為安倍提出的「自由與開放的印度─太平洋」戰略下的重要夥伴國。除澳洲外，日本和英國的外交、國防首長十二月中旬也在倫敦舉行「二加二」會談，首度訂定包括擴大英軍與自衛隊聯合訓練在內的安保領域行動計畫。

「讀賣新聞」報導，日本政府正以二○一八年年中也和英國展開ＶＦＡ協商為目標，深化並多角化與英、澳這類美國盟邦兼日本準盟邦間的合作關係。另據印度「鑄幣報（Mint）」報導，印、澳兩國本月十二日也舉行「二加二」會談，商討確保「自由與開放的印太」之道。與「日美地位協定」不同，日澳ＶＦＡ協定並非以外國軍隊長期駐紮日本為前提，一旦簽署，將是日本首次締結協定確認短期訪日的外國軍隊地位。日澳兩國自二○一○年以來，已陸續締結「物品勞務相互提供協定（ＡＣＳＡ）」、情報保護協定、防衛裝備品與技術轉移相關協定。