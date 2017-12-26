共軍蘇愷35部署廣東 恐衝擊台海

2017-12-26

廣東已部署14架 威脅太平洋美軍

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯國營媒體「塔斯社」（ＴＡＳＳ）引述消息人士報導，俄國已按照二○一五年簽訂的合約，交付中國第二批十架蘇愷三十五（Su-35）戰機。「美國之音」（ＶＯＡ）指出，這批戰機已被部署在可影響台海和南海情勢的廣東湛江地區，中國向俄國採購的S-400防空飛彈也即將交貨，這些先進武器不僅可改變區域軍力平衡，更能給美軍帶來麻煩。

恐改變區域軍力平衡

俄羅斯聯邦軍事技術合作局（ＦＳＶＴＳ）消息人士透露，俄國已向中國交付十架蘇愷三十五戰機，剩餘十架將在明年全部交貨。第一批四架是在二○一六年底交付中國。

中國是在二○一五年十一月與俄國簽約，以至少二十億美元（約六○三億台幣）採購二十四架蘇愷三十五，包括地面設備及備用引擎等。

蘇愷三十五為多功能「四‧五代」戰機，配備相位陣列雷達以及可操縱推進器，最高速度達每小時兩千五百公里，航程達三千四百公里，作戰半徑約一千六百公里，配備三十公釐機砲以及十二個武器掛載點，可掛載空對空、空對地／艦飛彈和炸彈。

據報導，蘇愷三十五最大優勢是新型的機載雷達系統，不但能在遠距離發現數十個目標，且能確認並分辨目標特點和危險，協助飛行員選擇攻擊哪些目標。部署在敘利亞的蘇愷三十五，已和美國F-22猛禽匿蹤戰機「較量」過。

S-400防空飛彈也將交貨

俄羅斯戰略技術中心指出，中國已將十四架蘇愷三十五戰機全數部署在廣東湛江遂溪空軍基地。駐紮當地的中國空軍部隊曾配屬蘇愷二十七戰機，使用俄製戰機的經驗豐富。俄國軍方聲稱，蘇愷三十五性能接近第五代戰機，被視為蘇愷二十七的深度改良型。

軍事專家認為，中國將蘇愷三十五部署在廣東，可能影響南海與台海局勢。若中國將S-400防空飛彈等先進武器也部署在附近地區，將衝擊區域軍力平衡，尤其是對太平洋地區的美軍構成威脅，進而讓俄國達成向中國出售軍火的政治目的。

據報導，俄國擴大對中國出口武器已引起美國不安。儘管中國是目前唯一獲得蘇愷三十五的國家，但據稱越南、印尼、馬來西亞等東南亞國家，以及與中國擁有領土糾紛的印度也有意採購這款俄製戰機，其中越南正與俄國進行相關談判。