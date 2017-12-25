英脫歐後重拾藍護照 留歐派斥宣傳噱頭

2017-12-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國政府預定二○一九年脫離歐盟後，將現行酒紅色護照改回舊版的深藍色。對此，疑歐派人士多半樂觀其成，但留歐派陣營質疑此舉為噱頭。另有消息傳出，梅伊政府將耗費五億英鎊（約二○五億台幣）更換護照，但當局駁斥此為「假新聞」。

當局否認砸2百億換護照

英國首相梅伊推文強調，護照改色彰顯英國脫歐後的「主權與獨立」。英國於一九二○年起採用深藍色護照，八○柴契爾政府時期改為酒紅色。梅伊政府預定一九年三月正式脫歐，該年十月改回舊版護照。

對此，柴契爾政府外交政策顧問鮑威爾（Charles Powell）痛批，此為疑歐派人士「懷舊之情」，不具實質意義；蘇格蘭首席大臣史特金則譴責，改回舊版護照凸顯「向內看」的島國情結。

英國國會則反應兩極。前工黨黨魁米勒班抨擊，「這表現出我們如何虛假、荒誕及偏狹地看待世界。」工黨議員烏穆納（Chuka Umunna ）也諷刺此舉愚蠢。另一方面，瑞斯莫格及布里禎等保守黨議員則表示，護照為國家認同及主權象徵，但希望在英國印製。

早前，英國知名企業家凱恩（James Caan）推文轉述指稱在許多兒童淪落街頭之際，政府卻花五億英鎊換護照，引發軒然大波。唐寧街通訊總監吉布駁斥此乃「假新聞」，刻意曲解政府政策，隨後凱恩也承認消息有誤。

歐盟對會員國護照顏色並無強制規定，使用酒紅色係基於歐洲理事會一九八一年的決議，並無法律約束力。全球各國護照絕大多數以紅、綠、藍或黑色為主色。目前，全球有近七十國以紅色為護照主色，歐盟成員國除克羅埃西亞使用深藍色護照外，均使用酒紅色護照。