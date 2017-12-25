粗話辱女性 美利堅小姐CEO丟差

2017-12-25

酸2013年選美皇后「又肥又油」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美利堅小姐（Miss America）選美主辦單位高層驚爆失言醜聞，在多封電子郵件中，以肥胖、淫蕩等粗俗詞彙嘲諷歷屆美利堅小姐，引發軒然大波。美利堅小姐組織（Miss America Organization）二十三日證實，捲入醜聞的執行長海斯克爾（Sam Haskell）、主席藍德爾（Josh Randle）、董事會主席韋德納（Lynn Weidner）已遞辭呈；海斯克爾辭職即刻生效，藍德爾、韋德納將留任數週，董事會主席一職則由副主席麥爾斯（Dan Meyers）暫代。

3高層下台

《赫芬頓郵報》（HuffPost）二十一日揭露匿名消息來源提供的美利堅小姐組織內部電郵，內容顯示，海斯克爾形容二○一三年美利堅小姐哈根（Mallory Hagan）的外貌「又肥又油」，用粗俗的詞彙代稱女性、討論「哈根和多少人上床」，還聲稱希望過去某屆后冠得主死掉等。四十九名美利堅小姐得主，二十二日隨即發表公開信，要求涉入醜聞的高層為其「卑鄙」的行為下台負責，「我們強烈反對以旨在貶損及羞辱的用語來騷擾、霸凌和污辱人，尤其是針對女性」。

藍德爾二十三日指出，自己對哈根的批評發生在二○一三年至一四年間，是他一五年任職於美利堅小姐組織之前，但他為不當言論道歉，「我向馬洛瑞（哈根）致歉。那些言論不代表我的價值觀，也不代表我在美利堅小姐組織致力推動的價值觀…有鑑於事件發展，我已無意繼續擔任主席，今天稍早便遞出辭呈」。此前，該起電郵失言醜聞已讓負責轉播選美比賽的製作公司揚言和美利堅小姐組織斷絕往來。