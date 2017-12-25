俄媒：中國產化工魚子醬 傾銷俄羅斯

2017-12-25

市售俄製魚子醬 高達七成中國貨冒充

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「時代」雜誌報導，中國生產的魚子醬已占全球市場約卅五％，知名品牌「卡露伽」的魚子醬產品，八成銷往歐洲、美國和中亞，一小盒要價達二千一百美元（約六．三萬台幣）。然而，俄羅斯民營電視台「Ren TV」廿二日報導，俄國人歡度新年時，必備的高檔年菜黑魚子醬，近來竟出現大量中國製魚子醬，假冒俄國本地產品，尤其這類黑心魚子醬的原料為鱘魚，多半以不知名激素餵養，並且添加防腐劑，更有極少數為完全以化學藥劑加味、加色製造的「化工魚子醬」，嚴重危害俄國民眾健康。

中國養殖鱘魚用激素催生 4年即可產卵

「自由亞洲電台（RFA）」廿二日引述Ren TV報導，指出目前在俄國商店販售的「俄羅斯製造（Made in Russia）」黑魚子醬中，高達七成都是中國魚子醬冒充，作為原料的鱘魚，多半利用大量激素催生，為延長保存期限，亦添加防腐劑，極少數甚至完全以化學製劑、色素、味素加工製造。這種山寨魚子醬在色、香、味上幾可亂真，據稱連許多嗜吃魚子醬的老饕都難以分辨。

Ren TV引述俄國漁業界人士亞維利耶夫的話說，中國養殖鱘魚很少不用激素，這種鱘魚僅需四年即可產卵，而非一般天然養殖的八年。他表示，「中國魚子醬品質不佳，有害人體健康，主因都用激素養殖，刺激生長速度，這樣的魚子醬循各種直接或間接管道輸入俄國。他更踢爆目前俄國市場上，標示俄國製造的魚子醬裡，有高達七成其實是中國製造，進入俄國後再重新包裝，印上本土製造的商標。

中國業者駁斥 反控俄媒蓄意中傷

不過，中國水產養殖業者反駁，前述指控完全是俄國媒體蓄意中傷中國產品。中國媒體引述浙江省水產流通與加工協會副會長余匡軍的話報導，鱘魚對水質要求非常高，污水根本養不活，且其一公斤市價達八千人民幣（約三．七萬台幣），將本求利的生意人不會和錢過不去。另有中國業者表示，有白俄羅斯商家以一盒廿美元（約六百台幣）低價引進魚卵，重新包裝後，再以二五○美元（約七千五百台幣）高價銷往俄國。

卡露伽公司表示，其魚子醬的年銷量達六十公噸，居全球之冠，以浙江千島湖為其鱘魚養殖場。時代雜誌指出，巴黎廿六家「米其林」三星（即最頂級）餐廳中，就有廿一家採用該公司的魚子醬，法國食神杜卡斯（Alain Ducasse）在摩納哥的旗艦餐廳亦然。