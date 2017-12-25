FBI副局長明年走人 川普諷等領退休金

2017-12-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕消息人士透露，遭美國總統川普與國會共和黨人批評多時的聯邦調查局（ＦＢＩ）副局長麥凱比（Andrew G. McCabe），打算在有資格提領退休金的數月後退休。不滿麥凱比的川普得知此事又掀舊帳，重提麥凱比之妻過去參選時接受民主黨獻金，暗諷麥凱比親民主黨以致辦案偏頗。

華盛頓郵報廿三日率先報導，四十九歲的麥凱比打算在二○一八年符合提領退休金資格後退休。川普為此在三分鐘內連發兩條推文，先是翻舊帳指責麥凱比明明負責調查一六年總統大選民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的「電郵門」，怎能在調查期間為妻子參選州議會議員收受「柯林頓（指希拉蕊）的傀儡」提供的七十萬美元；隨後川普又諷刺麥凱比竟然還要拖到明年三月請領全額退休金後才走人，「…麥凱比加緊腳步全額退休。還有九十天？！！！」

川普所指的收取民主黨獻金一事，是指麥妻吉兒（Jill McCabe）一五年三月參選維吉尼亞州州參議員後，接受來自希拉蕊及其前總統夫婿柯林頓的長年友人兼支持者、維州民主黨籍州長麥克奧立夫（即川普推文中的「柯林頓傀儡」）政治行動委員會的近六十七萬五千美元（約兩千萬台幣）捐款。同年七月，ＦＢＩ就希拉蕊電郵門醜聞展開調查。不過，麥凱比直到妻子敗選後才升任負責監督電郵門調查的ＦＢＩ副局長，並無川普所言的利益衝突。除電郵門，麥凱比也深入參與令川普不滿的「通俄門」調查。

麥凱比打算離開ＦＢＩ並不太令人意外，此舉也可望讓今年八月走馬上任的ＦＢＩ新任局長瑞伊如釋重負。川普向來質疑ＦＢＩ的公正性，今年五月因通俄門調查齟齬開除ＦＢＩ局長柯米，身為副局長的麥凱比一度暫代局長。川普稍後欽點前司法部助理部長瑞伊主掌ＦＢＩ，期許瑞伊能整頓內部，汰換柯米留下的ＦＢＩ人馬。

聯調局法律總顧問調職 川普也幸災樂禍

川普批完麥凱比後，又對另一名ＦＢＩ高層的調職案幸災樂禍：「哇，ＦＢＩ法律總顧問詹姆斯．貝克（James Baker）調職」。貝克被視為與川普公開槓上的柯米人馬，調職後留任ＦＢＩ，但不再擔任ＦＢＩ總顧問。柯米廿二日罕見發表聲明為貝克辯護，指稱任何人都可能因黨派利益而遭到攻擊。