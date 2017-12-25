紐時爆料 川普︰入境海地人都有愛滋

2017-12-25

「奈及利亞人不會回非洲茅屋」白宮斥紐時編謊

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報報導，美國總統川普六月間在一場白宮舉行的會議中，對移民，特別是黑人移民仍持續湧入美國大表不滿，批評入境的海地人「都有愛滋」，奈及利亞人一旦見識過美國，「就不會回他們在非洲的茅屋」。儘管白宮對此嚴加否認，信者仍大有人在。

紐時指出，六月某日，川普揮舞著一張數據報告，進入在他橢圓形辦公室舉行的會議。他抱怨，自一月以來仍有大批移民湧入美國，使他淪為笑柄，他的友人致電說他看起來像個傻瓜。報導說，當時在場以及聽聞轉述的六名消息人士透露，川普接著開始大聲宣讀他的內政顧問米勒（Stephen Miller）提供的二○一七年取得簽證、進入美國的移民數據資料，不滿地說有超過兩千五百人來自「恐怖份子避風港」阿富汗，海地有一萬五千人，「他們全有愛滋」，四萬人來自奈及利亞，「他們絕不會回到他們的茅屋」。

時任國土安全部長的凱利與國務卿提勒森解釋，許多人是取得單次簽證的短期旅客，但川普仍牢騷不斷。凱利與米勒將矛頭轉向提勒森，指責他不該讓這麼多人入境。沮喪的提勒森雙手一攤說，若他做得很差，或許他該全然停發簽證。由於氣氛火爆，凱利要求職員離場，但橢圓形辦公室大門一關後，助理們仍能聽見川普怒斥一級官員的聲音。

對此，白宮發言人桑德絲廿四日上午駁斥，「當時會議的所有官員均否認這些離譜說法。紐約時報竟然刊登他們匿名『消息來源』的謊話，可悲且值得注意。」「黑人的命也是命」組織共同創辦人、奈及利亞裔的托米蒂指出：「這些全都可信，這就是我們的總統關起門來會講的話，因為他的公開政策是由種族主義與仇恨所驅策的。」

最新難民禁令 法官局部解除

西雅圖聯邦法官羅巴特廿三日裁決局部解除川普最新的難民禁令，這是他縮減移民入境努力遭遇的最新司法挫敗。川普十月廿四日宣布暫停十一國難民許可作業，以對其進行九十天的安全審查，除北韓外，全為穆斯林為主的國家。而在禁令頒布前一天，提勒森、國土安全部代理部長杜克，以及國家情報首長柯茨發給川普備忘錄，指出除非實施額外的安全措施，否則特定難民必須禁止入境。「美國公民自由聯盟」等組織以該禁令違憲與違反聯邦法律程序為由提出告訴。

羅巴特裁定當局需恢復備忘錄之前的難民計畫，依據該計畫，約兩千名難民可入境美國依親。他強調，這些計畫已包含對個人進行非常嚴格的審查。該裁定適用於「與美國境內的個人或實體有善意關係的人」。