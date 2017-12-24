戴黑人胸針辱哈利未婚妻？英王子妃道歉

2017-12-24

梅根有一半黑人血統

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國王室第五順位繼承人哈利王子11月已與美國非裔混血女星梅根．馬克爾訂婚，她20日受邀參加女王伊莉莎白二世在白金漢宮舉行的年度耶誕節午宴，女王堂弟麥可王子的妻子肯特麥可王子妃（Princess Michael of Kent）等王室成員亦出席，但肯特麥可王子妃的座車駛抵王宮時，被拍到外衣左肩上別了1只有種族歧視意味的「黑人藝術（blackamoor art）」胸針，被視為歧視有一半黑人血統的梅根。對於引發爭議，肯特麥可王子妃已表示道歉。

這場午宴乃梅根首度參與英國王室家族的聚會，尚不清楚這位王子妃與她當天見面時，是否仍別著該胸針，惟據該王子妃的發言人轉述，對別針引發反感，「王子妃感到很抱歉且難過，該別針是一件禮物，此前已配戴多次。」據了解，她今後將不會再別這只胸針，其造型為1名戴黃金頭巾的黑人男子，長近5公分。

中世紀黑人藝術 常貶低黑人

據傳2004年時，肯特麥可王子妃曾因餐廳裡一群來自紐約的非裔客人太吵，而叫對方「滾回殖民地去」，不過她否認曾有此事。另據英國「每日郵報」報導，其父曾是納粹軍官。

黑人藝術常見於13至15世紀間的歐洲家具與珠寶上，把黑人描寫為對王室卑躬屈膝的奴僕或王室成員。黑人藝術的人偶及雕塑通常描寫異邦的非洲人，盛行於17與18世紀。梅根的黑人血統來自其母，明年5月與哈利王子完婚後，將是英國王室首位黑白混血的高階成員。