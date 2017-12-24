元旦起大麻合法化 加州人耶誕紛偷跑

2017-12-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國耶誕─跨年假期即將展開，對於加州的部分民眾來說，今年最令人期待的耶誕佳音，無非是娛樂性大麻將於明年元旦起合法化，許多人已迫不及待把大麻當成耶誕禮物，或融入耶誕裝飾品中。

美國加州將於明年元旦起允許娛樂性大麻種植、製造及販賣，21歲以上成人可合法持有1盎司（28.34公克）大麻，以及在家種植6株大麻，加州料將成為全美最大大麻市場。美聯社指出，加州大麻合法化讓許多人在耶誕送禮上有了新點子，有人想把自家栽植的大麻當作耶誕禮物，也有人將巧思動到耶誕大餐，希望做出含有大麻的烘焙品，甚至有人打算把大麻當成點綴屋內的耶誕飾品。

美國大麻市場數據公司BDS Analytics的執行長賓漢（Roy Bingham）表示，在娛樂性大麻早已合法的阿拉斯加州、科羅拉多州、奧勒岡州和華盛頓哥倫比亞特區等地，每年12月的大麻交易相當熱絡，例如，科州去年12月的大麻營收就佔全年的9.38%。全美娛樂性大麻合法化的版圖正逐漸擴大，除了加州外，麻州定於明年7月合法化，而緬因州則尚在擬定。

載27公斤大麻「耶誕禮物」 老夫婦被捕

不過，由於娛樂性大麻仍未獲聯邦法律許可，在不同州之間運送或郵寄大麻可能觸法。加州一對高齡80和70歲的夫妻，19日就因載著約27公斤大麻耶誕禮物，從加州開車前往佛蒙特州，卻在行經持有大麻非法的內布拉斯加州時遭警方逮捕。

值得注意的是，加州最大城市洛杉磯市政府大麻規範部門在22日宣布，當局明年1月3日才會開始審核娛樂性大麻營業執照，業者「開門做生意」可能還需數週。根據該市法律，即使日後正式開放，大部分住宅區將是大麻交易的禁區，學校、圖書館及公園附近則將設置緩衝區。