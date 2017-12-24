降噪節能 超音速客機重出江湖

2017-12-24

盼比過去機型「更具經濟效益」 預定2020後推出

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕高造價、高維護成本的超音速客機，過去因不符經濟效益，遭市場淘汰。歷經10多年的沉寂，美國現已著手開展3項鎖定頂級客群的小型超音速飛機計畫，預定2020年代中期讓超音速客機重返市場。

3大團隊投入開發

15年前，美國波音公司放棄開發「音速巡航機」（Sonic Cruiser），「協和號噴射客機」（Concorde）也在2003年結束載客服務。航太研究公司「帝爾集團」（Teal Group Corp）分析家指出，超音速客機的復興，最大挑戰不是機身的設計，而是經濟效益和發動機，「為了增進經濟效益，新開發的發動機必須要比協和號、戰機的發動機，噪音更低、燃油效率更高。」

針對發動機進行改良

日本航空公司和維珍集團近來宣布投資位於美國丹佛市的新創公司「轟科技」（Boom Technology Inc.），開發55人座的全商務艙超音速客機，目標造價為每架2億美元，目標巡航速度2.2馬赫（時速約2695公里）；美國「史派克航空公司」（Spike Aerospace Inc.）也投入研製小型超音速客機，目標造價為每架1億美元，目標巡航速度1.6馬赫（時速約1960公里）；它們都預定2023年開始載客服務。「轟科技」宣稱，已接到76張超音速飛機的訂單。

美國國防承包商「洛克希德馬丁」和飛機製造商「Aerion」攜手研製的12架小型超音速噴射客機，則預定2023年試航、2025年投入市場，目標造價為每架1.2億美元，目標巡航速度1.4馬赫（時速約1715公里）；發動機由奇異航空集團（GE Aviation）共同開發，以F16戰機和波音737的發動機為原型進行改良。Aerion指出，速度自1.6馬赫降至1.4馬赫，可省至少10億美元的研發經費，發動機也能有效降噪。

目前，一般商用客機的巡航速度約0.85馬赫（時速約1041公里），頂級噴射客機巡航速度約0.9馬赫（時速約1102公里）。「協和號噴射客機」過去的巡航速度則約2馬赫（時速約2450公里），比一般客機快1倍，來往英國倫敦、美國紐約的耗時少於3.5小時。不過礙於法規，超音速噴射客機的航路大多只能經水上，無法經由陸上。