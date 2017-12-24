川普簽署45兆減稅案 送耶誕大禮

2017-12-24

美30年來最大規模稅改

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普於美東時間廿二日簽署了共和黨一．五兆美元（約四十五兆台幣）的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），逾卅年來最大稅改措施正式成為法律，為全美帶來耶誕節前賀禮，也拿下他上任頭一年最大立法勝利；川普同時批准一項短期支出法案，暫時避免聯邦政府斷炊停擺的危機。

川普告訴媒體記者，與其等到明年一月舉行更正式儀式，他希望在週五離開華府前往其佛羅里達州海湖莊園之前，就簽署此法案，以便能履行在耶誕節前完成稅改的承諾，「我不想讓你們（媒體）說，我沒有兌現承諾。我正實現承諾」。

這是美國自一九八六年雷根總統時代以來最大規模減稅措施，明年起，美國公司稅最高稅率由卅五％永久降至廿一％，大多數個人所得稅於一段期間內（明年起生效，二○二六年失效）也獲減稅；不過，專家分析，減稅最大受惠者為收入金字塔頂端的富人，及華爾街銀行業、製藥業、零售業。

川普說，他把稅改視為對「中產階級和就業」的法案，但「企業真的對此很興奮」，甚至超過他的預期。川普點名讚揚幾家大企業在美國會通過稅改案後，宣布發給員工特別獎金，包括電信商AT&T、波音公司、富國銀行（Wells Fargo）、有線電視寬頻商康卡斯特（Comcast）、辛克雷廣播集團（Sinclair）。

不過，各界評估減稅案只溫和提振美國經濟景氣，且效應短暫、僅兩至三年。全美企業經濟協會（NABE）調查顯示，多數經濟學家認為減稅讓美國明年經濟成長僅提高○．二％到○．三九％，景氣循環擴張僅能撐到二○二○年。美國會聯合稅務委員會估計，美國成長率未來十年僅受提振○．八％。

美國社會對稅改圖利富人的疑慮不曾消減，民主黨一直反對減稅案，認為這是透過未來十年增加聯邦赤字一．五兆美元，把財富轉移給富人，並讓已達廿兆美元的美國國債繼續攀升。

同時批准短期支出法案

川普同日也批准美國會廿一日晚上通過的短期支出法案，將持續提供聯邦政府資金至明年一月十九日，使政府開支大抵維持當前水準，但並未解決針對移民、醫療保險改革和軍事開支等爭議。